VIDEO: La patinadora rusa Alexandra Trusova brilla (aún más) con música de Lila Downs

Puebla, 18 de febrero (SinEmbargo/PeriódicoCentral).- No cabe duda que ser mexicano es todo un orgullo y más porque nuestro país siempre está presente en los mejores eventos y en todos lados. Si no nos creen, chequen la rutina libre de la patinadora rusa Alexandra Trusova, quien usó una canción de Lila Downs.

Alexandra Trusova ganó la medalla de plata en el patinaje artístico femenil, dentro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 con una rutina basada en el soundtrack de la película sobre Frida Kahlo.

Pero más impactó cuando empezó a sonar la canción Alcoba azul de Lila Downs, pues la potencia de la voz de la cantante oaxaqueña, fue acompañada con una gran interpretación por parte de la rusa.

⛸️🇲🇽 ¡#México sigue presente en los #JuegosOlimpicos de Invierno! 🇷🇺 La rusa Alexandra Trusova presentó su rutina con el tema 🎶 'Alcoba Azul' de @liladowns y que formó parte de la cinta #Frida pic.twitter.com/lFfsK2Y7c8 — xevt – xhvt (@xevtfm) February 16, 2022

Incluso, Alexandra Trusova ha declarado que es fan de la pintora mexicana Frida Kahlo, por lo que no dudó en usar el soundtrack de esta película para su rutina y así logró subirse al podio.

Fue en el año de 2002, cuando se estrenó la película Frida, que habla precisamente de la vida de la pintora. Fue producida y protagonizada por Salma Hayek. Por supuesto, el soundtrack fue de lo mejor a tal grado que ganó un Oscar a la Mejor Banda Sonora.

La patinadora rusa fue una de las protagonistas tras la competición final de patinaje artístico de este jueves 17 de febrero, en la que pese a conseguir la medalla de plata acabó llorando y lamentando no haber conseguido el oro.

“¡Todo el mundo tiene una medalla de oro, todos la tienen menos yo!”, exclamó entre lágrimas la deportista tras la prueba, en la que el oro fue a parar a manos de su compatriota Anna Shcherbakova.

“He hecho todo lo que podía, todo lo demás escapa a mi control”, añadió.

La favorita, su también compatriota Kamila Valíeva, cometió varios errores en su actuación, lo que hizo que se quedase fuera del podio.

Sin embargo, pese a que en el programa libre individual la mejor fue Trusova (177.13 puntos), esto no fue suficiente para hacerse con la medalla de oro, ya que su nota final fue de 251.73 por los 255.95 de Shcherbakova.

“No he ganado nada estos últimos tres años. No he ganado ninguna competición importante. Lo he intentado, he aprendido aprendiendo movimientos más difíciles […]. Pensaba que iba a ganar la competición, pero no fue así”, agregó Trusova, que aseguró, no obstante, no guardar ningún rencor contra sus compañeras.

“He llorado simplemente porque quería llorar. He estado aquí tres semanas sola, sin mi madre, sin mi perro”, dijo, en referencia a la “burbuja” anticovid en la que permanecen aislados los atletas para evitar la propagación de la pandemia en China.

–Con información de Yonadab Cabrera Cruz vía Periódico Central