Belinda pide frenar violencia de género en su contra luego de su ruptura con Nodal

Después de anunciar la separación de Christian Nodal y Belinda, usuarios en redes han hablado, creado memes y criticado a los artistas por la decisión; ante la situación, la cantante rompió el silencio en redes.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- La cantante Belinda respondió y se defendió ante los comentarios y suposiciones que han surgido en redes por su ruptura amorosa con Christian Nodal.

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete de “Dopamina” exigió respeto a su privacidad.

“Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación”, publicó la cantante en su cuenta de Twitter.

En un segundo tuit, expresó su enojo por aquellas personas que “han violado” su privacidad.

“Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género”, continúo la cantante.

Asimismo, se refirió a aquellos usuarios que han compartido suposiciones sobre lo que pasó entre ambos cantantes.

“Juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable”.

Por otra parte, Belinda afirmó que podría llegar a tomar acciones legales, argumentando que lo haría por todas las mujeres que fueron y han sido juzgadas en algún momento.

“No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal-, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas[…] Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”, agregó.

El pasado 12 de febrero a través de una historia de Instagram, Christian Nodal confirmó que su compromiso y noviazgo con Belinda había llegado a su fin.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo (sic)”, escribió Nodal.

Belinda y Christian se conocieron cuando ambos eran coach de La Voz México, aunque al principio lo ocultaron, terminaron reconociendo su romance. Meses después le comunicaron al mundo que se habían comprometido, que soñaban con casarse y formar una familia.