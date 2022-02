“Asesinato de periodistas en México es un problema tremendo”, dice funcionario de EU

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- Brian Nichols, Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de los Estados Unidos, manifestó su preocupación por el asesinato de periodistas en México.

El Subsecretario de Estado enfatizó en la necesidad de una rendición de cuentas en los casos de los periodistas asesinados, así como acciones para proteger a “estos importantes miembros de la sociedad”.

Nichols calificó de “problema tremendo” y señaló que es “una mancha” para quienes trabajan en las ramas de defensa y apoyo a la libertad de prensa. La publicación estuvo acompañada de una imagen con la leyenda “Tiempo mortal para el periodismo”.

El pasado miércoles 16 de febrero, el Senador de Estados Unidos por Texas, Ted Cruz, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de intimidar y agredir a los periodistas por medio de un discurso estigmatizante.

El Senador Ted Cruz declaró que en México existe un clima difícil para los periodistas, por lo que exhortó al Presidente de su país, Joe Biden, tomar medidas para revertir esta tendencia que ha producido López Obrador.

Cruz también añadió en esa ocasión que “la ruptura del Estado de Derecho en nuestra frontera sur plantea graves desafíos y peligros para la seguridad nacional de los Estados Unidos en temas que van desde la lucha contra el narcotráfico hasta la inmigración ilegal”.

Ayer 17 de febrero, el Embajador de México en EU, Esteban Moctezuma, envió una carta abierta al Senador republicano Ted Cruz respecto a sus recientes declaraciones sobre la violencia contra los periodistas que se vive en el país.

Moctezuma mencionó que “es vital proteger a toda la población, políticos, periodistas y sociedad civil, y eso solo se puede hacer a través de la cooperación”.

📄 Open letter that Mexican Ambassador to the U.S. Esteban Moctezuma addressed to Senator Ted Cruz regarding his recent statements about Mexico. pic.twitter.com/1JKR3aRPa4

— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) February 18, 2022