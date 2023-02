Informe: Farmacias en México despachan metanfetamina y fentanilo como “medicamentos”

Nueva York, 18 de febrero (Insight Crime).– Las farmacias de varias ciudades del noroeste de México están vendiendo medicamentos falsos mezclados con drogas letales como metanfetamina y fentanilo, lo que indica que la expansión del mercado de drogas sintéticas está poniendo en riesgo a clientes desprevenidos.

El informe, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y corroborado por una investigación similar de Los Angeles Times, halló que las píldoras falsificadas se comercializan como sustancias de venta controlada como Oxicodona, Percocet o Adderall.

El equipo de UCLA descubrió que las sustancias de venta controlada falsas se podían conseguir sin fórmula médica en dos tercios de las 40 farmacias visitadas en cuatro ciudades del noroeste de México, incluidos destinos turísticos como Tijuana y Cabo San Lucas. Debido al precio de los medicamentos, estos eran comprados sobre todo por turistas estadounidenses.

#USMexicoBorder | The Sinaloa Cartel and CJNG may be behind the counterfeit prescription pills laced with fentanyl that are sold at some pharmacies in northern Mexico. Customers, mostly US tourists, usually think they’re buying genuine medication.

👉 https://t.co/WrMnEuGWzX pic.twitter.com/0TJWnJYSxd

— InSight Crime (@InSightCrime) February 16, 2023