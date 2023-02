“Tez blanca y ojos claros”: Casting para obra de teatro causa polémica en Chiapas

Por Mauro Marines

Saltillo, 18 de febrero (Vanguardia).– Sobre el escenario el purismo y en las butacas la diversidad. Así podría resultar un montaje de Romeo y Julieta de William Shakespeare en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues busca a un elenco compuesto exclusivamente por personas de tez blanca y, en el caso de los protagonistas, ojos de color.

La convocatoria, lanzada durante el Día de San Valentín, fue nacionalmente criticada debido a estos requerimientos, pues se trata de una obra que ni en su libreto original especifica las características físicas de sus personajes, y acá hasta el narrador necesita ser blanco.

Su productor, Hiram Marina García –quien además funge como coordinador de Teatros y Centros de Convenciones del Ayuntamiento de dicho municipio– respondió a la controversia con el lanzamiento de otra convocatoria. Pero, por el contrario, avivó las críticas; el casting para “Palenque Rojo”, solicita “personas de tez morena, con rasgos indígenas y estatura menor de 1.70 metros”, lo que fue considerado como una estereotipación de las comunidades indígenas.

Si Tenoch Huerta ve los requisitos de este casting va a colapsar. They said Romeo y Julieta but make it whitexican pic.twitter.com/j59kZMq07u

— Leo Lodge  (@angelinferno8) February 15, 2023