VIDEO FUERTE: Menor estrangula a niño de 12 años en un autobús escolar de Virginia

Las imágenes de un minuto de duración muestran a la niña golpeando a su hijo, agarrándolo por la boca y el cuello, amenazándolo y aparentemente estrangulándolo mientras lo empuja hacia el asiento.

Por Alejandro González

Los Ángeles, 18 de febrero (La Opinión).– Una madre de Virginia compartió un video aterrador de su hijo de 12 años siendo atacado en un autobús escolar por una compañera de clase, quien lo dejó con marcas rojas y moretones después de asfixiarlo como muestra de intimidación.

Taylor Brock, cuyo hijo es un estudiante de séptimo grado en la escuela secundaria Walt Whitman en Alexandria, publicó el video del incidente del 23 de enero en su blog el lunes.

Solo se escucha al conductor advirtiendo a los estudiantes que no cambien de asiento.

“Mi hijo llegó a casa llorando y vi las marcas en su cuello”, dijo Brock a WUSA 9. “Me rompe el corazón que haya todos estos niños en el autobús y ninguno haya decidido levantarse”.

Ella escribió en su registro que su atacante era la misma niña que le había robado un juguete hace meses.

“Inmediatamente fui a la escuela para mostrarles el video de la agresión y fotos del cuello de mi hijo. Al ver esto, estaba seguro de que la escuela tomaría las medidas adecuadas y mantendría a salvo no solo a mi hijo, sino también a los otros niños en el autobús y a la escuela al expulsarla”, escribió Brock.

“Seguramente, una niña captada cometiendo un crimen atroz sería expulsada de la escuela”, agregó.

Brock le dijo a WJLA que también presentó una denuncia ante la policía, ya que su hijo “sufrió un trauma emocional y físico” durante el incidente.

“La escuela dijo que no podían decirme qué acción se tomaría contra la niña, pero que ellos se encargarían”, y agregó que obtuvo una orden de protección de un juez del condado de Fairfax que ordenó que la niña se quedara en casa. menos 50 pies de distancia de su hijo durante dos años.

“Me enteré por mi hijo que ella había regresado a la escuela después de haber sido simplemente suspendida por un acto criminal como estrangulamiento. ¿Cómo es eso justo?”, escribió Brock.

Ella dijo que la escuela le aseguró que su hijo y su agresora no tendrían las mismas clases y que el director les dijo a los dos niños que caminaran separados en los pasillos, informó WUSA.

Pero Brock dijo que su hijo le comentó que la niña se sentó detrás de él durante el almuerzo y se cruzó con él en los pasillos.

“La niña no solo no tomó en serio esta orden de protección, sino que la escuela tampoco”, escribió Brock.

Dijo que cuando preguntó a los funcionarios escolares por qué simplemente suspendieron a la niña, respondieron: “Tenemos protocolos que debemos seguir y ejecutar el castigo de acuerdo con el código de conducta de la escuela”.

“Por lo que me han dicho, ella es conocida por intimidar, pero sobre todo intimida a mi hijo. Es un blanco fácil ya que es uno de los niños más bajos y delgados de su grado, lo cual también fue cierto para mí mientras crecía”, escribió Broke.

De acuerdo con la orientación del Departamento de Educación de Virginia, las escuelas no son legalmente responsables de hacer cumplir una orden judicial, pero la seguridad aún debe ser una prioridad y una escuela puede determinar los pasos si se viola una orden.

Un representante de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax le dijo a WUSA en un comunicado: “La administración de la escuela manejó la situación de acuerdo con el manual de disciplina estudiantil (Derechos y responsabilidades de los estudiantes de FCPS). No podemos compartir más información debido a las leyes federales de privacidad”.

Brock le dijo a WUSA que planea trasladar a su hijo a otra escuela y que buscó terapia.

“¿Sabe cuántos padres han acudido a mí para decirme que sus hijos fueron intimidados, acosados, agredidos sexualmente, abusados ​​y dañados en la escuela y cómo van repetidamente al colegio pidiéndoles que hagan algo y la escuela no hace nada?”, escribió. “Estos padres me preguntan qué deben hacer para que las escuelas tomen medidas, y tengo que responder: “No sé. La escuela tiene un video de un crimen y una orden de protección y todavía creían que la suspensión era suficiente para mantener a mi hijo a salvo’”, agregó.

