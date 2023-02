VIDEO: Mujer finje influencias para evitar multa de tránsito; la apodan “Lady Anubis”

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– Una mujer se volvió viral en redes sociales luego asegurar ser una persona influyente para tratar de librarse de una infracción de tránsito, luego de ser detenida en la zona poniente de la Ciudad de México.

Por medio de un video de redes sociales se difundió el comportamiento de la mujer, quien se encontraba haciendo una llamada por su celular y pidiendo a quien le contestó que le hable al jefe Anubis, supuesto jefe regional de la zona poniente de la Ciudad de México, con la finalidad de evitar que la multaran.

En la grabación se observa cómo la mujer continúa golpeando con la mano al uniformado mientras le reclama que le esta inventando la infracción . Después, discutió con la persona que está grabando, al parecer otro policía, a quien también golpea con la mano y le reclama.

“No me inventen infracciones, no me inventen infracciones”, le grita.