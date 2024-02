Maquillaje mexicano con una propuesta accesible y de calidad

Entre los productos se encuentran labiales, rubor, sombra para ojos, esmaltes, cremas, entre otros; destaca que son Cruelty Free, es decir, libres de crueldad animal.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- La maquillaje mexicano se abre camino entre los gustos de las y los consumidores, poco a poco las marcas van haciéndose de seguidores gracias a su propuesta de tonos, textura y precios accesibles, tal es el caso de Báusse Beauty Cosméticos, que nació hace 5 años.

Los productos de Báusse son Cruelty Free, dermatológicamente probados e inclusivos, entre ellos están labiales, rubor, sombra para ojos, esmaltes, cremas, entre otros.

“Creo que la esencia que tiene la marca y los valores que transmitimos, la congruencia con la que nos manejamos, la energía y las vibras tan bonitas que tienen todos en la oficina, en los desarrollos de producto, en la relación con los blogers, con los maquillistas se refleja cien por ciento en los productos”, compartió Basilio Pechir de Báusse Beauty Cosméticos.

Basilio explicó que los productos de Báusse están en un precio accesible con buena calidad, lo que recuerda a los llamados dupe, por lo que también tratan de que sus empaques sean agradables a la vista para que las personas puedas.

¿Qué productos no pueden faltar en la cosmetiquera?

Basilio Pechir recomendó algunos productos de Báusse qu eno pueden faltar en la bolsa:

-Polvo de hadas líquido. Ideal para usar en el rostro o en el cuerpo, ya que aporta brillo para deslumbrar en cualquier ocasión, además, se adhiere fácilmente a la piel durante largo tiempo.

-La máscara para pestañas dance on your own. Este rimel es aprueba de agua, tiene un aplicador único para crear el efecto de alargamiento dramático en las pestañas, su fórmula altamente concentrada acondiciona, fortalece y espesa las pestañas, ideal para crear una mirada impactante.

-Toallitas desmaquillantes. Quitar el maquillaje del rostro antes de dormir es importante y las toallitas desmaquillantes ayudarán a tal propósito.