Reino Unido retira definitivamente permisos a la cadena rusa RT

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS).- El organismo regulador de medios en Reino Unido (Ofcom) ha retirado los permisos para la cadena rusa RT, que ya había sido apartada de antena, alegando que es un instrumento al servicio de la propaganda del Gobierno de Rusia, también en relación a la invasión lanzada sobre Ucrania el 24 de febrero.

Ofcom ha explicado en un comunicado que ya no considera la licencia concedida a RT “apta y apropiada”, después que se hayan abierto contra la cadena casi una treintena de investigaciones por su parcialidad en favor del Kremlin.

Dado el volumen y la naturaleza de estas quejas, “potencialmente graves”, que han llegado en un corto periodo de tiempo, el regulador ha tomado la decisión de revocar definitivamente la licencia. En este sentido, ha recordado que Moscú ha endurecido la censura sobre los medios que se salgan de discurso oficial.

La Jefa del regulador, Melanie Dawes, ha defendido este proceso, teniendo en cuenta que “la libertad de expresión es algo que se vigila de forma estricta” en Reino Unido. El listón para tomar medidas de este calibre, ha añadido, está “muy alto”.

We have revoked RT’s licence to broadcast in the UK with immediate effect.

We do not consider RT to be fit and proper to hold a UK licence and cannot be satisfied that it can be a responsible broadcaster.

Read about our decision ⬇️https://t.co/LWKtMxaCQm pic.twitter.com/2BBTyqrHXo

