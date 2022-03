COVID persistente: 7 de cada 10 tienen problemas de concentración y memoria, revelan

Madrid, 18 de marzo (Europa Press).- Siete de cada diez pacientes con COVID prolongada experimentan problemas de concentración y memoria varios meses después del inicio de la enfermedad, y muchos de ellos obtienen peores resultados que sus compañeros en las pruebas cognitivas, según una nueva investigación de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

En un estudio de 181 pacientes con COVID de larga duración, el 78 por ciento declaró tener dificultades para concentrarse, el 69 por ciento declaró tener niebla cerebral, el 68 por ciento declaró tener olvidos y el 60 por ciento declaró tener problemas para encontrar la palabra correcta al hablar. Estos síntomas autodeclarados se reflejaron en una capacidad significativamente menor para recordar palabras e imágenes en las pruebas cognitivas.

🚨 A new study shows how #LongCovid impairs various cognitive abilities, including executive functions (performance & reaction time) and memory. https://t.co/B36pfVyAHN pic.twitter.com/mLFI1GmkDq

— Jonas R. Kunst (@KunstJonas) March 17, 2022