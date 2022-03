Arcade Fire lanza el sencillo “The Lightning” y anuncia nuevo disco para el 6 de mayo

El sexto disco de estudio de la banda Arcade Fire será lanzado el próximo 6 de mayo; la banda compartió el primero de siete sencillos que componen dicho álbum.

Madrid, 18 de marzo (EFE).- La banda canadiense Arcade Fire estrenará “WE“, su sexto disco, el próximo 6 de mayo, un álbum que contará con siete temas entre los que se encuentra su primer adelanto, ya disponible, “The Lightning, I, II“.

Considerado como uno de los grandes nombres de la música “indie”, Arcade Fire lanzó su primer álbum en 2004, el aclamado “Funeral”, con temas como “Wake Up” o “Rebellion (Lies)”.

Nigel Goldrich, habitual colaborador de la banda Radiohead, es el encargado de la producción del nuevo trabajo del grupo, junto a Win Butler y Régine Chassagne (componentes de la banda), según un comunicado de prensa emitido hoy por Sony Music.

El disco tendrá una duración de 40 minutos y estará dividido en dos bloques, “I” (“que canaliza el miedo y la soledad del aislamiento”) y “WE” (“que expresa la alegría y el poder de reconexión”), ha declarado Butler.

La lista completa contará con los temas “Age Of Anxiety I” y “Age Of Anxiety II (Rabbit Hole)”, en su primera parte y “End Of The Empire I-IV”, “The Lightning I, II” (estrenado el pasado 17 de marzo), “Unconditional I (Lookout Kid)”, “Unconditional II (Race and Religion)” y “WE” para su segundo bloque.

Para la portada del álbum se ha utilizado una fotografía del artista JR editada por Terry Pastor donde se representa un ojo humano que “evoca a Sagitario A, el gigante agujero negro en el centro de la galaxia”.

“Es el sueño de Martin Luther King Jr., es la inocencia y el error, el defecto universal y la perfecta imperfección, los hipsters lo llaman jazz, los hippies lo llaman amor y nosotros lo llamamos “WE””, ha dicho Butler.

Además del recién estrenado “The Lightning, I, II”, Arcade Fire interpretó en exclusiva el pasado 16 de mayo el tema “Age Of Anxiety” aún sin estrenar, con motivo de un concierto benéfico en apoyo al pueblo ucraniano.