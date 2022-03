El cohete de la primera misión del programa Artemis de la NASA realiza ensayo general

Miami, 18 mar (EFE).- El enorme cohete de la primera misión del programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es preparar el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna, salió este jueves de su hangar y se dirige sobre un vehículo “oruga” hacia una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, para realizar un ensayo general antes de su lanzamiento.

La ceremonia de salida del hangar se retrasó casi una hora más de lo previsto y comenzó cerca de las 18:00 hora local con la actuación de la banda de música de la Universidad de Florida Central (UCF) de fondo.

También contó con la presencia de miles de espectadores de varios lugares del mundo, según detalló la presentadora y periodista Megan Cruz.

Esta es una operación “suave y cuidadosa. Este es un momento histórico”, dijo Cruz.

“¡Estamos rodando! El espectáculo ha comenzado”, añadió.

A partir de ese momento, un vehículo “oruga” de transporte con el inmenso cohete y la nave encima comenzó a recorrer por una vía de cantos rodados las 4.2 millas (6.7 kilómetros) que separan el hangar de la plataforma a una velocidad de una milla (1.6 km) por hora.

Al cabo de unos 15 minutos, el cohete ya se encontraba fuera del hangar, un edificio gris sin ventanas en cuya fachada principal se observaba la bandera estadounidense y el logotipo de la NASA.

El desplazamiento en total podría durar unas seis horas, según la NASA.

Janet Petro, directora del Centro Espacial Kennedy de la NASA, celebró que el programa Artemis pueda permitir el tan esperado regreso a la Luna.

La última misión en la que astronautas de la NASA pisaron la Luna fue la Apolo 17, que se llevó a cabo entre el 7 y el 19 de diciembre de 1972.

At 4:15am ET this morning, our 322-foot tall, 3.5-million-pound #Artemis I rocket arrived at the launchpad.

Soon, teams will begin the final prelaunch test for the @NASA_SLS rocket, which will practice the launch countdown and the loading of fuel. https://t.co/4dhtzhyeNb pic.twitter.com/kbyS7uUAqW

— NASA (@NASA) March 18, 2022