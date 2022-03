El comediante Pete Davidson renuncia al viaje espacial en el cohete de Jeff Bezos

NUEVA YORK, 18 de marzo (AP).- El comediante Pete Davidson ha renunciado a un breve viaje al espacio en una cápsula de Jeff Bezos.

La estrella de Saturday Night Live ya no podrá participar en el vuelo, que se ha demorado casi una semana, dijo el jueves la empresa de viajes espaciales de Jeff Bezos, Blue Origin, que no proporcionó más detalles.

La compañía anunció a principios de semana que Davidson sería uno de los seis pasajeros de su próximo vuelo, previsto inicialmente para el miércoles, que se ha retrasado al 29 de marzo para realizar más pruebas, apuntó Blue Origin.

On February 20, 1962, Astronaut John Glenn made history as the first American to orbit the Earth. We named our heavy-lift orbital launch vehicle #NewGlenn to honor his legacy and build the road to space for the benefit of Earth. pic.twitter.com/simuLekUbG

— Blue Origin (@blueorigin) February 20, 2022