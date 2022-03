Daniel Radcliffe rechaza protagonizar nuevas aventuras del mago Harry Potter

La historia Harry Potter and the Cursed Child de J. K. Rowling fue adaptada al teatro, rumores apuntan que se llevará a la pantalla grande, sin embargo, Daniel Radcliffe rechazó el proyecto.

MADRID, 18 de marzo (EuropaPress).- En las últimas semanas han surgido rumores sobre una posible adaptación cinematográfica de la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child. Sin embargo, de salir adelante este proyecto el filme no contaría, al menos de momento, con Daniel Radcliffe. El protagonista de la saga original ha afirmado no estar interesado en retomar el rol.

“No estoy interesado en este momento”, contó en una entrevista con The New York Times. “Esta no es la respuesta que la gente quiere, pero creo que pude regresar y disfrutar porque ya no es parte de mi vida cotidiana”, dijo Radcliffe sobre Harry Potter: Regreso a Hogwarts, la reunión de HBO Max. “Estoy llegando a un punto en el que siento que salí bien parado de Harry Potter y estoy muy feliz donde estoy ahora. Volver sería un cambio enorme en mi vida”, agregó.

“Nunca voy a decir nunca, pero los actores de Star Wars tuvieron como 30 o 40 años antes de regresar. Para mí solo han pasado 10. No es algo que realmente me interese hacer en este momento”, sentenció el intérprete.

Los rumores sobre una película de Harry Potter and the Cursed Child se dispararon a raíz de unas declaraciones del realizador Chris Columbus a Variety. “Me encantaría dirigir Harry Potter and the Cursed Child. Es una gran obra y los chicos tienen la edad adecuada para interpretar esos papeles. Es una pequeña fantasía mía”, dijo.

Escrita por Jack Thorne a partir de una historia cocreada por J.K. Rowling, Harry Potter and the Cursed Child está ambientada 19 años después del final de la saga literaria y se centra en la vida de adulto de Harry, que trabaja en el Ministerio de Magia, y su hijo, Albus Severus Potter, que asiste a Hogwarts por primera vez. Una trama que se esbozó en la secuencia final de Harry Poter y las Reliquias de la Muerte Parte 2, la última película de la saga principal.

Daniel Radcliffe ha estrenado en los últimos años títulos como Miracle Workers, Fuga de Pretoria, Guns Akimbo o Bestia de carga. El 13 de abril volverá a la gran pantalla con La ciudad perdida, cinta en la que comparte planos con Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt.

La próxima cita de los fans de Harry Potter en los cines tendrá lugar a partir del próximo 8 de abril, cuando llegue a los cines Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore.

