Militante de Acción Nacional acusa a diputadas de quererlo expulsar por su sexualidad

Ricardo Verdi aseguró que un grupo dentro del PAN busca su expulsión del partido debido a que ha decidido no callarse y denunciar el nulo apoyo que hay hacia la la comunidad LGBTQ+ por parte de la dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés.

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).- Ricardo Verdi, juvenil del Partido Acción Nacional (PAN), quien pertenece a la comunidad LGBTQ+, denunció que al interior del partido hay militantes que se expresan con discriminación y odio hacia este sector y aseguró que se ha iniciado un proceso de expulsión en su contra por su orientación sexual.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, el joven quien milita en el partido blanquiazul desde hace ocho años detalló que los señalamientos contra su persona comenzaron luego de que las diputadas América Rangel y Teresa Castell, ambas del PAN, continuaran el mensaje de odio promovido por Gabriel Quadri e iniciaran una campaña negativa dirigida hacia las personas de la comunidad LGTBQ+.

“Desde el año pasado se empezaron a dar estos discursos de odio por parte de algunos legisladores del partido, recordemos que el Diputado federal Gabriel Quadri empezó con estos posicionamientos despectivos, transfóbicos en sus redes sociales personales”.

El joven, quien hasta el pasado mes de octubre trabajaba como asesor en la Cámara de Diputados en la Comisión de diversidad, mencionó que luego de que Gabriel Quadri fuera sancionado por promover mensajes de odios, las diputadas América Rangel y Teresa Castell presentaron una serie de iniciativas que atentas contra los derechos humanos de este grupo.

“Él (Gabriel Quadri) estaba acompañado por dos diputadas América Rangel y Teresa Castell. Posteriormente estas dos legisladoras de manera permanente en sus redes sociales se expresan con discriminación y odio hacia la comunidad LGTBQ+, pero específicamente hacia las mujeres trans, también han presentado iniciativas para atentas contra los derechos humanos que tiene este grupo de la población que es históricamente vulnerado por la sociedad, cuando ellas como legisladoras deberían de estar trabajando por la inclusión”.

Verdi detalló que durante su años como militante del blanquiazul ha trabajado por la inclusión, igualdad, derechos humanos y no discriminación.

“Yo soy una persona de la diversidad sexual, militante del PAN desde hace 8 años, he estado en distintas trincheras dentro del partido y en todas esas trincheras he trabajado los mismos temas, inclusión, igualdad, derechos humanos y no discriminación con respecto a mi comunidad LGTBQ+ y oros grupos en situación de vulnerabilidad”.

Esta no es la primera ocasión en la que Ricardo Verdi denuncia a algún miembro del PAN por promover discursos de odio en contra de personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. El pasado 13 de marzo, Ricardo Verdi utilizó sus redes sociales para señalar a su compañero de Andrés Torres, a quien acusó de iniciar un proceso de expulsión en su contra debido a su orientación sexual.

“Militantes anti derechos cercanos a legisladoras van a presentar un oficio para pedir que me saquen del PAN. Esto sin duda es un acto grave de discriminación y homofobia hacia mi persona, solamente por defender mis derechos humanos y los de mi comunidad”, escribió.

El Transfóbico y Machista de Javier de Zatarain, Secretario de Capacitación de @accionjuvenil_p del @PANPuebla2124, me bloqueo por denunciarlo una vez más ante su presidenta @Augustadrh, sus posturas contra las Mujeres y la comunidad LGBTIQ+ son GRAVES, mal por el PAN #Puebla ❌. pic.twitter.com/uqXs6qt5Db — Ricardo Verdi (@RicardoVerdi123) March 13, 2023

Al respecto, Ricardo Verdi aseguró que un grupo dentro del Partido busca su expulsión del mismo debido a que ha decidido no callarse y denunciar el nulo apoyo que hay hacia la la comunidad LGBTQ+ por parte de la dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés.

“¿Por qué se ha dado el tema de que un grupo del PAN busca mi expulsión del partido? Porque yo abiertamente he confrontado a estas legisladoras, desgraciadamente hoy no tenemos el respaldo de nuestra dirigencia, somos invisibilizados a pesar de que como militantes”.

Ricardo Verdi dijo que a igual que él muchas personas al interior de Acción Nacional quisiera hablar y denunciar lo que ocurre pero deciden quedarse calladas ante el temor de las represalias que puedan existir.

“Mientras sigamos guardan silencio, muchas personas hoy quisieran hablar pero no lo pueden hacer por una simple razón, pierden su trabajo”.

Agregó que las esferas que históricamente han controlado al PAN están en contra de los jóvenes que proponen nuevas cosas y que tienen una visión muy diferente a la de la derecha tradicional.

“Es un pensamiento de un sector del panismo, no de todo el panismo, y ahí yo me agarro para seguir en el PAN. Estas personas que tienen esta clase de pensamientos han controlado el partido desde hace muchos años, hoy la juventud en el PAN si alzamos la mano nos ponen mil obstáculos porque traemos nuevas ideas, porque traemos nuevos planes”.

Finalmente el joven afirmó que a pesar de los señalamientos y el acoso que ha sufrido luego de alzar la voz seguirá con su lucha dentro del PAN.

“Ante esta falta de respaldo y apoyo he alzado la voz en mi calidad de militante, por congruencia, porque soy una persona abiertamente de la diversidad sexual y no es posible que dentro de mi partido estas legisladoras estén atentando contra mis derechos y también contra los derechos de toda mi comunidad”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado