Red Bull domina última práctica del GP de Arabia Saudita con Verstappen y Checo Pérez

Por Jesús Balseiro

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– Verstappen y Checo Perez lideran con margen la última sesión de entrenamientos libres en el GP de Arabia Saudí. Por detrás, como empieza a ser costumbre, Alonso (0.998). Y no está solo, Stroll (1.024) plantó al otro Aston Martin a la estela de los dos Red Bull a la espera de la clasificación de esta tarde (20:00 hora local; 18:00 horas CET). Aunque unos se guardan más que otros, parece que a una vuelta Hamilton se defiende (5º, 1.083) y sorprende la posición de los dos Ferrari.

Leclerc fue sexto y Sainz, décimo. Probaron dos vueltas de calentamiento antes de hacer los intentos rápidos. Nadie más lo hizo así. Aunque los entrenamientos sirven para eso, para probar: Aston Martin estrenó los neumáticos de carrera con una vuelta en frío (duro y medio) para volver a guardarlos hasta mañana.

Another promising session in the bag for @redbullracing and @AstonMartinF1 ! 👊 #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/bQX7HTQx6s

Pirelli no tiene evidencias de que eso mejore las prestaciones o limite la degradación. Pero ya tienen al resto de equipos pensando si merecerá la pena o no intentarlo.

En los Libres 2 se habían visto más cosas: el ritmo de Aston Martin y Ferrari es parejo, con Mercedes un pequeño paso por atrás y Red Bull dos peldaños más arriba. También ha progresado aquí el Alpine y se acerca el McLaren. En cualquier caso, esta mañana ya se aprecia que las diferencias son mínimas: entre el cuarto, Alonso; y el 15º, Albon, apenas hay medio segundo. Eso con los motores en modo seguro y los pilotos cuidando sus monoplazas. En la Q3 será diferente.

VERSTAPPEN Y CHECO HACEN 1-2 EN PRIMEROS LIBRES

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido este viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, segunda cita del campeonato que se disputa en el circuito de la Corniche de Yeda, con un tiempo de 1:29.617 con el que superó al resto, incluido un Fernando Alonso (Aston Martin) que fue tercero.

Alonso sigue codeándose con los mejores, que de momento siguen siendo los dos Red Bull, y se quedó a poco más de dos décimas de Sergio “Checo” Pérez, segundo, y a 698 milésimas del mejor crono de Verstappen, que se mostró muy rápido y seguro con las gomas blandas.

They never said it was easy to do a three-point turn in an F1 car 😅

Checo gets a helping hand after some garage exit difficulties #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/s2n35PDS2N

— Formula 1 (@F1) March 17, 2023