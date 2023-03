Novak Djokovic se pierde el Abierto de Miami por no tener vacuna contra la COVID-19

MIAMI GARDENS, Florida, EU (AP) — Novak Djokovic se dio de baja del Abierto de Miami debido a que aún no puede viajar a los Estados Unidos como extranjero sin estar vacunado contra el COVID-19.

Djokovic es el número uno de la clasificación de la ATP y está empatado con Rafael Nadal —quien no estará en Miami por lesión— con el récord masculino de 22 títulos de Grand Slam. En 2023, Djokovic tiene marca de 15-1 con dos campeonatos, incluyendo el Abierto de Australia en enero.

Pero se tendrá que perder los primeros dos Masters de la campaña. Se dio de baja de Indian Wells en California y que termina este fin de semana debido a que no pudo ingresar a Estados Unidos sin estar vacunado contra el COVID-19.

En 2022, Djokovic también se perdió Indian Wells, Miami y el U.S. Open.

En abril del 2020, en medio de la pandemia, Djokovic dijo estar en contra de la necesidad de estar vacunado para viajar. Posteriormente aseguró que no se vacunaría aunque eso significara que se tiene que perder los torneos.

En enero 2022 intento recibir una excepción para participar en el Abierto de Australia y viajó a Melbourne. Su caso llegó a una corte, le revocaron la visa y lo deportaron.

