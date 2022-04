¿Es más efectiva la vacuna Pfizer o Moderna? Una genera más anticuerpos contra COVID

Madrid, 18 de abril (Europa Press).- Los anticuerpos generados por la vacuna COVID-19 de Pfizer aumentan más lentamente y disminuyen más rápidamente que los generados por la vacuna Moderna, según un nuevo estudio de la Universidad de Virginia (UVA, Estados Unidos).

La investigación, que se ha publicado en la revista científica Frontiers in Immunology, ha revelado también que los receptores mayores de la vacuna Pfizer han generado menos anticuerpos que los receptores más jóvenes pero este no ha sido el caso de Moderna, donde la edad no ha sido un factor.

Frontiers | Trajectory of IgG to SARS-CoV-2 After Vaccination With BNT162b2 or mRNA-1273 in an Employee Cohort and Comparison With Natural Infection | Immunology https://t.co/YT2YUGIpMQ

