Un aerosol nasal basado en proteínas muestra eficacia contra variantes de SARS-CoV-2

Madrid, 18 de abril (Europa Press).- Un nuevo aerosol nasal antiviral basado en proteínas y desarrollado por investigadores de la Universidad Northwestern, la Universidad de Washington y la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) está avanzando hacia los ensayos clínicos de Fase I en humanos para tratar la COVID-19.

Diseñadas computacionalmente y perfeccionadas en el laboratorio, las nuevas terapias proteicas frustraron la infección al interferir con la capacidad del virus para entrar en las células. La proteína principal neutralizó el virus con una potencia similar o superior a la de los tratamientos con anticuerpos que cuentan con la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

