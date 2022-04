Twitter guardará un historial de cambios de tuits modificados luego de ser publicados

Madrid, 18 de abril (Europa Press).- La red social Twitter guardará un historial en el que queden reflejados cada uno de los cambios que se hayan realizado en los tuits modificados después de haber sido publicados.

Entonces, indicó que su prioridad era la de proteger la integridad de las conversaciones públicas para evitar su uso indebido, que llegaría a lanzarla “en los próximos meses” y que comenzaría a probarla en Twitter Blue.

Hace unos días, el desarrollador experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi localizó un botón de edición de tuits entre las opciones de estos. Este permite modificar el texto y actualizarlo para ofrecer una versión nueva de la publicación en la red social.

Más recientemente, la ingeniera Jane Manchun Wong ha descubierto que esta función de edición de tuits vendrá acompañada por un historial en el que se van registrando cada uno de estos cambios.

Looks like Twitter’s approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re-creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 16, 2022