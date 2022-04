El pueblo tiene derecho a saber quiénes traicionaron a la Patria: Citlalli Hernández

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- El pueblo de México tiene derecho a saber quiénes fueron los diputados de la oposición que votaron en contra de la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena.

“Nosotros creemos que el pueblo de México tiene derecho a saber que la votación que han decidido tomar en esta ilógica disputa política es una traición a la patria, no es un berrinche, no es una votación contra el Presidente, contra (Manuel) Bartlett, (director de la CFE), como decían. Es una posición política, ideológica de servir a los intereses económicos y no a los intereses nacionales”, dijo Hernández en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire .