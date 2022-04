Diputada del PVEM es expulsada del partido tras votar contra la Reforma Eléctrica

Gamiño fue la única diputada del bloque oficialista que votó contra la Reforma Eléctrica. Su compañero de bancada, Andrés Pintos, prefirió renunciar antes al PVEM y pasar al opositor Movimiento Ciudadano (MC) para emitir su voto en contra.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– La Diputada Alexis Gamiño denunció este lunes que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado del oficialista Morena en el Congreso, la expulsó de su bancada luego de que la legisladora votara el domingo en contra de la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que respaldaba el bloque oficialista.

“En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido ‘Verde Ecologista’. Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido”, señaló en sus redes sociales Gamiño.

“Reitero, mi LEALTAD es con MÉXICO no con un partido, no con una persona. Les aseguro que desde cualquier trinchera seguiré luchando por un México con #ValoryCongruencia”, escribió.

Por último, la legisladora publicó que hoy puede “dormir tranquila”. “Es un alivio saber que: Nunca mas tengo que votar por mandato y sí por mis ideales. Nunca más tengo que votar por un capricho y si por un México mejor”, concluyó.

Hoy puedo dormir tranquila !!!

Es un alivio saber que:

Nunca mas tengo que votar por mandato y sí por mis ideales.

Nunca más tengo que votar por un capricho y si por un México mejor. — Alexis Gamiño (@alexisgaminomx) April 19, 2022

Gamiño fue la única diputada del bloque oficialista que votó contra la Reforma Eléctrica. Su compañero de bancada, Andrés Pintos, prefirió renunciar antes al PVEM y pasar al opositor Movimiento Ciudadano (MC) para emitir su voto en contra.

El legislador neoleonés dirigió una carta a Carlos Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, en la que presentaba su solicitud de baja de la bancada de dicho partido.

“Hace algunos años, decidí participar en política para construir sobre mis causas. Hasta hoy había tenido opotunidad de influir y de incidir en los temas que me apasionan y que interesan a Nuevo León. Pero hoy estoy en una encrucijada y he decidido estar en un espacio donde se pueda hacer mucho más por Nuevo León”, escribió el Diputado Pintos Caballero.

La Cámara de Diputados rechazó este domingo la Reforma Eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que a pesar de haber sido votada por una mayoría simple en el pleno, no alcanzó la mayoría calificada; es decir, los votos de las dos terceras partes necesarias para todas las reformas constitucionales.

Morena y sus aliados acumularon 275 votos a favor de la iniciativa que proponía fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas –de los 355 que necesitaban–, mientras que la oposición, incluida la coalición Va por México y Movimiento Ciudadano (MC), juntó 223 votos en contra. No hubo abstenciones.

“¡México, México!”, gritó la oposición, sacando banderas tricolores en el pleno. “¡Vendidos, vendidos!”, contestaron los morenistas y demás legisladores oficialistas. “Ganamos la votación”, expresó un molesto Leonel Godoy, Diputado de Morena.