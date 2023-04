Aspirantes investigados, ausentes y ligados a corrupción piden definiciones para 2024

En el último día del foro “Unidad y Gobiernos de Coalición”, organizado por [email protected] , se dieron cita el resto de los aspirantes de la oposición a contender por la candidatura presidencial como el exgobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, el priista Ildefonso Guajardo y el Senador Miguel Ángel Mancera.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).— Por segundo día consecutivo se reunieron en Expo Reforma los aspirantes de la oposición para contender por la candidatura presidencial de 2024, entre ellos actores políticos que han estado bajo investigación por enriquecimiento ilícito como el exgobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuya participación fue a la distancia; Ildefonso Guajardo, el Secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, también indagado por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, cuyo círculo más cercano cuando gobernó la Ciudad de México ha sido detenido por actos de corrupción.

Fue Mancera Espinosa quien planteó que la alianza Va por México, que integran los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD), busca un cambio para el país, pero para ello es necesario que gane el próximo año. “Si no tienes la gallina, no puedes hacer un caldo de pollo”, comentó a manera de analogía el coordinador de los senadores del PRD, quien, por cierto, no se ha afiliado a este partido.

“Claro que quisiéramos transformar, que quisiéramos cambiar los esquemas de seguridad, económicos, de comunicación y de salud, pero primero tenemos que ganar”, indicó. “Mientras más seamos, más probabilidades tenemos de ganar. Si nos sumamos cinco partidos, o seis, o siete, o 10, es más probable que ganemos”, planteó durante su participación en el último día del foro “Unidad y Gobiernos de Coalición” organizado por [email protected], una agrupación que dice ser ciudadana, pero a la cual se han sumado los principales políticos de oposición.

Mancera advirtió que se está acabando el tiempo para definir a una o un posible candidato por parte de Va por México para las elecciones presidenciales de 2024. Un abanderado que tendría que salir de una larga lista de interesados, quienes aún no han acordado un método de selección.

“¿A qué nos vamos a esperar? Ya se acabó el tiempo, en noviembre tienes que estar pensando ya en precampañas y en diciembre van a empezar a salir las candidaturas, y todavía estamos en pasarelas de 13 o 14 personas”, resaltó. “¿En serio? Es el momento de que lo pongamos ahí, hagamos el convenio y que se comprometan las fuerzas políticas a que va en serio, a que nadie se va a rajar”.

SE QUEJAN DE MILITARIZACIÓN

El segundo día del foro “Unidad y Gobiernos de Coalición”, convocado por la organización [email protected], comenzó con un retraso de 20 minutos después de que la Diputada Margarita Zavala urgiera a sus compañeros de panel que tomaran sus lugares.

La fundadora Ana Lucía Medina dio palabras de bienvenida este martes para después introducir un video de apoyo a un Gobierno de coalición por parte de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien en ningún momento hizo referencia explícita a la coalición de “Va por México”.

La primera mesa del día, titulada “Seguridad pública en gobiernos de coalición”, tuvo como principal ponente al exdirector del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Guillermo Valdés Castellanos.

“El legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad es –entre los muchos desastres que va a dejar como herencia– quizá uno de los más graves”, sentenció.

Guillermo Valdés aseguró que ha sido durante la actual administración federal cuando más poder se le ha dado al Ejército mexicano, lo cual ha desequilibrado la balanza política.

“Queda como herencia unas instituciones de policías civiles y de procuración de justicia completamente abandonadas, con una gran excepción: el estamento militar. [El Gobierno actual] Militarizó la seguridad pública, empoderando al Ejército con dos consecuencias gravísimas: por un lado, una ineficacia total en términos de detener las olas crecientes de violencia e inseguridad; y por el otro alterando los equilibrios políticos que atentan contra la democracia al darle tal poder al Ejército”, declaró Valdés. “Este es otro legado: la militarización permanente de la seguridad pública”.

CABEZA DE VACA, A LA DISTANCIA

De esta primera mesa hizo faltó un personaje previsto en el programa: Francisco García Cabeza de Vaca.

El exgobernador de Tamaulipas participó virtualmente en el encuentro, titulado “Seguridad pública en gobiernos de coalición”, por medio de un mensaje pregrabado en el cual habló sobre su desempeño como Gobernador en materia de combate a la inseguridad y la violencia, un periodo marcado por la violencia.

En su discurso, habló a favor de una reforma policial y de ampliar las facultades de la Policía para poder investigar; así como fortalecer a las Fiscalías locales para emitir órdenes de aprehensión. Una de las herencias de su gestión, es precisamente el Fiscal Irving Barrios, señalado por la fabricación de culpables y la persecución política.

“Las fuerzas del orden de Seguridad Pública: Ejército Mexicano, la Marina, Fuerzas Armadas de México, policías estatales o municipales, ¿qué instrumento es el que requieren ellos para desempeñar adecuadamente su trabajo, independientemente de la capacitación, de entrenamiento, entre muchas otras, para que éstos puedan combatir el crimen organizado? Las órdenes de aprensión, mismas que lamentablemente no se tienen en nuestro país”, expuso.

García Cabeza de Vaca actualmente enfrenta un proceso de investigación en su contra por la presunta triangulación de recursos públicos, pero obtuvo un amparo en contra de la orden de aprehensión emitida en su contra por este mismo caso.

Su hermano, el Senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, fue cuestionado por medios de comunicación sobre la ausencia del exgobernador, a lo cual respondió que tenía “temas qué hacer” porque “se está preparando para participar en esta contienda, y una vez que se abra la contienda va a participar como precandidato de Acción Nacional”.

El Senador de la República también fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) porque habría recibido sueldos por 15.6 millones de pesos, parte de ellos por parte de empresas con características de empresas fachada, como indicó Aristegui Noticias en marzo del 2021.

“QUIERO SER PRESIDENTE”

“Yo aspiro a convertirme, primero, en candidato de la alianza ‘Va por México’ para después, con el apoyo de la coalición, ganar las elecciones y convertirme en Presidente de la República”. El abierto reconocimiento de este deseo provino de José Ángel Gurría Treviño, exsecretario primero de Relaciones Exteriores y luego de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo, y fue recibido con aplausos y un “¡bravo!” de parte de la audiencia.

El economista participó en la mesa “La Política Económica en Gobierno de Coalición”, misma que tuvo de comentarista y moderadora a Macario Schettino Yáñez y Cecilia Soto González, respectivamente. En su turno, Gurría Treviño se proclamó alineado con las iniciativas de los partidos Movimiento Ciudadano, PRI, PRD y PAN; y recordó que en la próxima elección presidencial sólo será concebible “con un papel central de la sociedad civil” de la mano de los partidos políticos.

Gurría Treviño se hizo llamar a sí mismo, con base en su trayectoria como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una “fábrica de soluciones”, lo cual, aseguró, aportaría en caso de ser electo como el abanderado de la coalición entre PRI, PAN y PRD.

El Diputado federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, aprovechó su turno para hablar de su ausencia en el primer día del foro. “Ayer hubo un intento de albazo legislativo, y tenía que ver con la Ley Minera. Se les ocurrió [a Morena] que en las próximas dos semanas aprobemos una reforma integral a la Ley Minera (…) quien redactó esa ley, no conoce la minería”, inició su explicación. “La preocupación se hizo inmediatamente sentir”.

El proyecto de reforma del que habló plantea la reducción de las concesiones mineras de 50 a 15 años, lo cual ha sido apoyado por colectivos y académicos que han estudiado la minería en México, quienes han señalado que esta reforma es más respetuosa de los derechos de las comunidades en las cuales se realiza esta actividad, y permitiría mayor control sobre el uso de agua por parte de estas empresas, particularmente en estados con estrés hídrico.

Quien fue Secretario de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto procedió a hablar acerca de la privatización que se había generado en el país y los avances –y falta de– en materia económica a raíz de su trabajo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) firmado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que resultó en el renovado T-MEC.

“¿Cuál fue la tarea que quedó pendiente por casi 20 años? No liberalizamos los mercados de energía, así que las pequeñas empresas tenían que pagar el doble que sus vecinos en Texas para poder competir. No mejoramos la competencia en el sector financiero”, detalló. “Al final de 25 años, tuvimos un gran tratado que aumentó exportaciones, inversión extranjera, pero dejó rezagado el crecimiento del corazón de la economía: las pequeñas y medianas empresas de México y a los emprendedores”.

“Aplaudimos todos la privatización de los 90s. Privatizamos aeropuertos, privatizamos ferrocarriles, y sí, el país tuvo un aire de modernización en infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones, pero lamentablemente la fórmula de privatización fue maximizar el ingreso presente del Gobierno, no el bienestar del consumidor y la competitividad de los empresarios”, añadió. “Esa es la economía de los cuates que debe de desaparecer para siempre del país”.

En el 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que Guajardo estaba bajo investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, cuya carpeta incluye una cuenta en el extranjero que contiene un saldo de 8 millones 169 mil 639 pesos, cantidad que el Diputado afirmó que provenía del repudio que hizo en 2014, de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana.

“Durante los años 2014 a 2018 este individuo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen”, dijo la Fiscalía en ese momento.

APLAUDEN A SCJN Y PIDEN APOYAR A ALEJANDRA DEL MORAL

Previo a los discursos de cierre, la fundadora de [email protected], la militante panista Ana Lucía Medina, tomó el micrófono para dar “un anuncio importante”: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había declarado inconstitucional poner a la Guardia Nacional bajo mando militar. La multitud frente a ella empezó a aplaudir y corear “¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!”.

También hubo una aparición especial de Ernesto Ruffo Appel, el primer Gobernador de alternancia en el país, un panista que entre 2012 y 2018 tuvo a su cargo el Poder Ejecutivo de Baja California.

El discurso de cierre del foro fue a cargo de Federico Reyes Heroles, hijo del ideólogo del PRI Jesús Reyes Heroles, quien regresó al mensaje de Michelle Bachelet para hacer un recuento de la transición de la dictadura de Augusto Pinochet hacia la democracia en Chile, pues consideró que en México también se necesita reconstruir la dignidad de los representantes populares, como se hizo en el país sudamericano en la década de los 90.

“Algo así tenemos que hacer en México, esta reconstrucción, que todos estamos convencidos que habrá que reconstruir gran parte del país, y comenzar por la dignidad”, afirmó. “Necesita haber un rescate de la política, la tolerancia, una reconstrucción de acuerdos, pero esto toma tiempo y hay que estar preparados para sacrificar tiempo, aunque yo creo que esto será inversión. (…) Los felicito”.

En su despedida, Medina hizo un llamado a las y los asistentes a acompañar a la candidata a la gubernatura del Estado de México de “Va por México”, Alejandra Del Moral, en su próximo debate. “Sabemos que para defender la democracia, hay que apoyar a los candidatos que son demócratas, y no aquellos que forman parte de algún proyecto autoritario como lo estamos viendo claramente en estos procesos electorales”, dijo.

Tamara Mares Rivera https://www.sinembargo.mx/author/tamararivera Periodista por la UNAM. Sus principales intereses son derechos humanos, política y género. Es somnolienta sin café y apasionada de la mar.