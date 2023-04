Mariel Colón Miró, abogada de “El Chapo” y Emma Coronel, representará a “El Menchito”

“Comparezco en esta acción como abogado contratado”, escribió la puertorriqueña a la directora ejecutiva en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos; “El Menchito” está reconsiderando si se declarará culpable de dos cargos que afronta en Washington.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 18 de abril (Zeta).- Mariel Colón Miró, quien formó parte del equipo legal de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo” y su esposa Emma Coronel Aispuro, será la nueva abogada de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Registros judiciales con fecha del lunes 17 de abril de 2023, dieron cuenta de la comparecencia de la litigante de origen puertorriqueño, como la nueva abogada contratada por el hijo del capo michoacano. “Comparezco en esta acción como abogado contratado”, escribió Colón Miró, en una notificación dirigida a Angela Caesar, directora ejecutiva en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Según el medio estadounidense Vice News, “El Menchito” está dudando de declararse culpable, ante la Jueza Beryl Alaine Howell,.en la Sala 26A de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., de dos cargos por conspiración para traficar drogas y uno por el uso de un arma de fuego en un crimen por narcotráfico.

Al equipo legal de “El Menchito” también se sumó el abogado Arturo Hernández, para tener “una segunda opinión”. El 11 de abril de 2023, los fiscales federales asignados a dicho proceso presentaron a la jueza una moción en la que pidieron que se abriera una investigación de conflicto por la presencia del nuevo defensor, un abogado con más de 40 años de experiencia en distintas cortes federales de EU y que ha trabajado también con líderes del Cártel de Sinaloa cercanos a “El Chapo”.

El abogado, Arturo Hernández, fue “supuestamente contratado por la familia del acusado en su nombre”, escribieron los fiscales federales, quienes señalaron que varios de los familiares cercanos de “El Menchito”, también enfrentan cargos en casos relacionados.

“Al Gobierno le preocupa un posible conflicto de intereses si el Sr. Hernández es retenido y/o recibe los honorarios de los abogados de los familiares del acusado que están acusados ​​en casos relacionados o de personas que actúan en nombre de esos familiares”, dijeron los fiscales federales a la jueza.

Según Vice News, cuando los abogados se presentaron en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., el 12 de abril de 2023, la Jueza Beryl A. Howell “no se anduvo con rodeos” al dirigirse a Hernández, cuando intentaba comparecer en representación de “El Menchito”.

“Esta no es la forma en que hago negocios […] ¿Qué estás haciendo aquí en el último minuto cuando este caso ha estado pendiente en mi expediente durante años? ¿Qué estás haciendo aquí?”dijo Howell, según la transcripción del taquígrafo judicial.

Cuando Hernández respondió que había sido retenido por “El Menchito” el día anterior, la Jueza preguntó: “¿Alguna vez ha hablado con el Sr. Oseguera González?”. El abogado dijo que habían hablado, “Ayer y anteayer, por teléfono. Numerosas veces”.

Además, cuando Hernández dijo que buscaría retrasar el juicio, que estaba programado en el expediente de la Juez desde junio de 2022, Howell intervino: “No, no, no”. “Esperaba que fueras comprensivo porque hay un conflicto entre el cliente y sus abogados con respecto a la representación, y él contrató a un abogado diferente. Y sería difícil para un cliente proceder cuando tiene un conflicto con sus abogados”, señaló el litigante.

Howell dijo que nunca había notado un conflicto entre “El Menchito” y sus otros abogados defensores, luego le ordenó a Hernández que “fuera a sentarse en la galería”, poniendo fin efectivamente a su participación en la audiencia.

La Jueza le hizo una serie de preguntas a “El Menchito” y le informó que “el hecho de que quiera un nuevo abogado, no significa que lo obtenga automáticamente”. “Bueno, no sabía eso”, respondió Oseguera Cervantes en inglés, y agregó un momento después, en español, a través de un traductor judicial: “Solo quiero una segunda opinión”.

Cuando la Jueza le ofreció una hora para hablar con sus abogados, el hijo del líder del cártel del CJNG pidió más tiempo y posponer el juicio. “No estaba contento con la declaración de culpabilidad”, dijo El Menchito.

Danny Onorato, otro abogado defensor de Oseguera Cervantes, pidió hablar con la jueza en una conversación que fue sellada por el tribunal, con las páginas de la transcripción redactadas. Cuando volvieron al expediente, Howell acordó posponer la audiencia para darle tiempo a “El Menchito” para obtener su “segunda opinión”.

Oseguera Cervantes le insistió a la jueza que sabía quién de su familia había retenido a Hernández, pero no dijo el nombre en el expediente. “E incluso si los miembros de la familia que contrataron al Sr. Hernández son personas que tienen sus propios problemas legales con sus propios intereses en lugar de los suyos, ¿aún desea continuar con el Sr. Hernández representándolo?”, preguntó Howell. “Sí, su señoría”, respondió “El Menchito”.

Hernández habló con Vice News por teléfono, el 13 de abril de 2023, mientras se preparaba para visitar a su nuevo cliente en la cárcel. Con sede en San José, California, el abogado dijo que había ejercido la abogacía durante más de 40 años en varios distritos federales y que el juez Howell nunca le ordenó sentarse en la galería durante un procedimiento.

El litigante señaló que no tenía otros clientes del CJNG y que fue contratado por uno de los tíos de “El Menchito” en California, la misma persona que contrató a los otros abogados defensores, después de que la familia comenzó a tener dudas respecto al acuerdo de culpabilidad.

Sin embargo, se negó a revelar un nombre o la relación exacta con su cliente, pero dijo que la persona no enfrentaba cargos penales. “Por lo general, llego de improviso, me llaman el equipo SWAT de la profesión legal. Puedo estar allí al día siguiente, a campo traviesa, lo que hice en este asunto. Notifiqué al tribunal que mi cliente no iba a declararse culpable”, agregó Hernández.

El litigante también criticó a los otros abogados del caso -Daniel Onorato y Arturo Corso-, y dijo que la familia del cliente no estaba contenta con su trabajo en el caso. “Presionaron a mi cliente para que se declarara culpable porque obviamente no estaban listos para ir a juicio”, afirmó.

No obstante, cuando se le preguntó respecto a la implicación de que había sido contratado por “El Mencho” u otro miembro de la familia para cerrar el acuerdo de culpabilidad por preocupaciones sobre la cooperación, Hernández respondió: “Ridículo, ridículo, ridículo. Me haré cargo del caso. Haremos nuestra diligencia debida, presentaremos las mociones necesarias y decidiremos si necesita o no una declaración de culpabilidad”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

ZETA https://www.sinembargo.mx/author/zeta El semanario Zeta de Tijuana es la institución periodística con más prestigio, credibilidad y confianza de los lectores del noroeste del País. Información, reportajes, artículos y crónicas, producto de la investigación, el análisis y la opinión de los principales actores políticos, sociales y económicos.