Candidatos republicanos respaldados por Trump se abren paso en elecciones primarias

Por Beatriz Pascual Macías

Washington, 18 may (EFE).- Varios de los candidatos respaldados por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) cosecharon este martes victorias clave en una jornada de primarias que sirvió de termómetro para las elecciones legislativas de noviembre.

Trump demostró que su sello de aprobación sigue arrastrando a las urnas a la base republicana y que, por tanto, él no es una figura del pasado sino del futuro del partido.

En Pensilvania, un estado péndulo y de gran importancia en cualquier elección, ganó la nominación republicana para la Gobernación Doug Mastriano, un senador estatal de ultraderecha que ha repetido en la campaña las mentiras de Trump sobre fraude electoral en las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden.

De 58 años, Mastriano financió algunos de los autobuses que transportaron a Washington a los simpatizantes de Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Además, ha impedido que los periodistas acudan a cubrir sus eventos de campaña y se ha fotografiado en varias ocasiones con simpatizantes del movimiento conspiratorio QAnon.

EL DERECHO AL ABORTO SE DECIDIRÁ EN LAS URNAS

Mastriano se enfrentará en noviembre al actual fiscal general de Pensilvania, Josh Shaprio, quien se hizo este martes con la nominación demócrata.

El ganador de esa carrera en noviembre será posiblemente el encargado de decidir si las mujeres de Pensilvania tienen o no acceso a abortos seguros, ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos parece abocado a acabar con las protecciones federales a ese derecho en las próximas semanas.

Quedará entonces en manos de los estados decidir sobre el aborto y, en el caso de Pensilvania, los votantes tendrán que elegir entre el anti-abortista Mastriano y Shapiro, quien ha prometido que vetará cualquier intento de la mayoría republicana del parlamento estatal para restringir ese derecho.

Mientras tanto, también en Pensilvania, el recuento sigue sin mostrar un ganador claro en las primarias republicanas para uno de los escaños de ese estado en el Senado.

Según la CNN, actualmente hay casi un empate técnico entre el empresario David McCormick y el cirujano y famoso del mundo de la televisión Mehmet Oz, que había recibido el apoyo de Trump.

Antes de la medianoche, McCormick, que va a la cabeza por un puñado de votos, se dirigió a sus seguidores y les pidió que se fueran a casa porque el recuento seguirá mañana miércoles.

I am a true conservative who will go to Washington and fight for America First policies on day one. I'm ready to get to work for all Pennsylvanians from the U.S. Senate. Help me fight for PA and our country by winning big on Tuesday! pic.twitter.com/3FPgNeP9H8

— Dave McCormick (@DaveMcCormickPA) May 15, 2022