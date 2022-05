La contaminación mató a 9 millones de personas en 2019, revela investigación

Londres, 17 may (EFE).- La polución fue responsable de nueve millones de muertes en 2019, una cantidad similar respecto a 2015, según una investigación publicada este martes por The Lancet Planetary Health.

El número de muertes causadas por fuentes de contaminación asociadas a la extrema pobreza, como la mala calidad del aire en espacios interiores y la insalubridad del agua, se redujo durante ese periodo de cuatro años, aunque ese declive quedó contrarrestado por un incremento de la contaminación industrial.

“A pesar de las enormes consecuencias sanitarias, sociales y económicas, la prevención de la contaminación continúa pasando desapercibida en los planes sobre desarrollo internacional”, agregó.

En torno al 75 por ciento de las muertes provocadas directamente por la contaminación se deben a la polución en el aire, mientras que más de 1.8 millones están provocadas por otros tipos de contaminantes químicos, incluida la toxicidad de la tierra.

Como aspecto positivo, el estudio remarca que en las últimas dos décadas han decrecido especialmente en África las muertes atribuidas a la contaminación, en gran parte gracias a la mejora del saneamiento del agua potable.

Sin embargo, en el conjunto del planeta se han disparado los decesos ligados a la polución ambiental, en particular aquella procedente del plomo, al que se atribuyen 900 mil muertes prematuras en un año.

In 2017 @TheLancet Commission on pollution & health estimated the number of premature deaths caused by pollution

5 years later, shockingly, this number remains the same.9⃣ million deaths per year, corresponding to 1⃣ in 6⃣deaths worldwide

(Map shows '19 childhood lead exposure) pic.twitter.com/hVy7rbGdYV

— stephaniec (@stephclague) May 18, 2022