El dólar baja de los 20 y tiene niveles del 1 de diciembre 2018, cuando asumió AMLO

La divisa local alcanzó un nivel no visto desde hace un mes, sin embargo, especialistas apuntan a que la recuperación de terreno del peso pueda ser temporal debido a que la situación económica global –enmarcada en las presiones inflacionarias y las tensiones de la guerra en Ucrania– aún es compleja.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– El dólar abrió esta mañana con pérdidas frente a la moneda mexicana, con una depreciación de 0.22 por ciento (o 4.3 centavos), con lo que la moneda local comenzó la jornada cotizando alrededor de los 19.89 pesos, y con un tipo de cambio tocando un máximo de 19.9944 y un mínimo de 19.8722 pesos. De continuar con su tendencia de ganancias, la divisa nacional lograría siete sesiones consecutivas de apreciación frente a la moneda estadounidense.

La apreciación del peso se ha podido observas desde inicios de mayo, cuando comenzó a corregir el camino luego de oscilar por encima del tope de las 20.40 unidades por dólar. Previo al buen nivel de esta mañana, en el cierre del martes 17 de mayo, el peso registró una ganancia de 0.38 por ciento, por lo que se colocó en 19.96 por dólar. De acuerdo con el histórico de Investing.com los niveles registrados en estas dos últimas jornadas no se habían visto desde el pasado 18 de abril del presente año, cuando el peso cerró la sesión cotizando en 19.83 por dólar. Sin embargo, sólo tuvo un nivel similar el 20 de ese mismo mes con una paridad ubicada en 19.98 pesos por dólar.

El dólar interbancario se ubica, hasta el corte de las 10:30 horas, en 19.96 pesos. En ventanillas, la moneda estadounidense se vende hasta en 20.50 y 20.4 pesos por dólar, en Banco Afirme y Citibanamex, respectivamente.

El tipo de cambio se espera se comporte tocando un máximo de 19.9944 y un mínimo de 19.8722 pesos, acercándose al soporte clave de 19.80 pesos. Desde las 7:45 horas aproximadamente, la paridad comenzó a favorecer al dólar, pero tocó el nivel más alto en lo que va de la sesión a las 10:30 horas al llegar a los 20 pesos por moneda de EU, sin embargo, el tipo de cambió bajó rápidamente y se colocó en 19.98 unos cinco minutos después.

De acuerdo con Grupo Financiero Base, por ahora el tipo de cambio muestra baja volatilidad debido a la carencia de información relevante en México y Estados Unidos. Sin embargo, pese al avance del peso mexicano, el “potencial de apreciación del peso es limitado y nuevamente se ha elevado el riesgo de movimientos al alza hacia 20.20 pesos por dólar”.

La moneda local avanzó a pesar de que el dólar repuntara contra sus principales pares, mientras el mercado asimila los más recientes comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien señaló que Estados Unidos, como lo ha hecho México en el último año, subirá la tasa de interés para combatir la elevada inflación. Powell subrayó el martes la determinación del banco central estadounidense de seguir subiendo las tasas de interés hasta que haya controlado la inflación, un esfuerzo arriesgado que podría causar una eventual recesión.

Por lo general, los incrementos de la Fed a las tasas encarecen los créditos para consumidores y empresas, incluidas las hipotecas, los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito. Como resultado, la economía puede desacelerarse.

“Lo que necesitamos ver es que la inflación baje de una manera clara y convincente”, dijo Powell durante una conferencia del Wall Street Journal. “Y vamos a seguir presionando hasta que veamos eso”.

La semana pasada, la Fed elevó su tasa referencial en medio punto —el doble del aumento habitual— por primera vez desde 2000, a un rango de 0.75 por ciento a uno por ciento.

BMV Y WALL STREET ABREN EN ROJO

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió esta mañana un -0.61 por ciento, colocando su principal indicador (S&P/BMV IPC) en 51 mil 151.38 unidades, e interrumpiendo una racha ganadora de seis sesiones consecutivas en las que cerró con avances.La plaza accionaria local retrocedió en línea con sus pares estadounidenses.

Hasta la tarde de ayer, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador del mercado bursátil mexicano, había acumulado un rendimiento del 4.88 por ciento.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los componentes operan con pérdidas, con 21 valores en rojo y 14 en verde. Los peores comportamientos los tienen los títulos de GAP, con -2.70 por ciento, seguidos por Banorte, con -2.46 por ciento. Al corte de esta nota, las mayores variaciones a la baja eran lideradas por Aeromex, GFnorte, Walmex, GAP, FINN y FEMSA.

Apertura de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 51,151.38 / -0.61% Dólar Spot: 19.9145 — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) May 18, 2022

De la misma forma que la Bolsa mexicana, Wall Street abrió la sesión de este miércoles en rojo y el Dow Jones de Industriales bajaba un 1.20 por ciento, lo que marca una vuelta a las preocupaciones de los inversores por la alta inflación en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas mundiales.

Diez minutos después de la apertura del parqué, el Dow Jones perdía 390.79 puntos, hasta 32 mil 263.84, mientras que el selectivo S&P 500 restaba un 1.42 por ciento o 58.21 unidades, hasta 4 mil 030.64.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, perdía un 1.67 por ciento o 200.32 enteros, hasta 11 mil 784.20.

La caída de hoy se da después de que Target anunciara que sus ganancias trimestrales se vieron afectadas por problemas en la cadena de suministro, mayores costos de combustible y ventas de mercancías más bajas de lo esperado. Las acciones de Target cayeron bruscamente, y 15 minutos después que sonara la campana habían perdido 26.03 por ciento.

WTI ABRE CON ALZA DE 1.82 POR CIENTO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una subida del 1.82 por ciento, hasta los 114.45 dólares el barril, tras la baja de ayer provocada por el anuncio de que Estados Unidos levantará alguna de sus sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA

A las 09:05 hora local de Nueva York (13:05 GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en junio ganaban 2.05 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Ayer, tras arrancar la jornada al alza, el petróleo cerró el día dejándose un 1.6 por ciento hasta los 112.4 dólares el barril.

Esta mañana parecen haberse impuesto de nuevo en el parqué los factores que llevan empujando hacia arriba el precio del oro negro, como son la guerra en Ucrania y la búsqueda de la Unión Europea de cerrar un acuerdo común para imponer sanciones a las importaciones de petróleo ruso en represalia por su invasión.

Por su parte, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en julio terminó ayer en el mercado de futuros de Londres en 112.08 dólares, un 1.78 por ciento menos que al finalizar la sesión del 16 de mayo.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 2.03 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 114.11 dólares.

-Con información de EFE

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.