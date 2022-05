OMS reconoce dificultad de averiguar el comportamiento y mutaciones del SARS-CoV-2

Madrid, 18 de mayo (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconocido la dificultad que supone saber cómo está el coronavirus y cómo está mutando, recordando que el cambio en su comportamiento requiere también un cambio en el comportamiento de la población.

"The last few years have taught us about our own collective fragility and the threat to economies and security of not working together"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 17, 2022