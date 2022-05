VIDEO: El Sol como nunca antes, captado por Solar Orbiter a un 32% de distancia

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) – La ESA ha editado un video que muestra el Sol observado como nunca antes, a sólo un 32 por ciento de la distancia que lo separa de la Tierra por la nave espacial Solar Orbiter.

Estas imágenes fueron tomadas por Extreme Ultraviolet Imager el 27 de marzo de 2022 y muestran el Sol en una longitud de onda de 17 nanómetros. Esta es la longitud de onda emitida por el gas a una temperatura de alrededor de un millón de grados, que corresponde a la temperatura de la atmósfera exterior del Sol, la corona. Esta película destaca que Extreme Ultraviolet Imager (EUI) toma imágenes de disco completo usando el telescopio Full Sun Imager (FSI) e imágenes detalladas de una región más pequeña usando el telescopio High Resolution Imager (HRIEUV).

