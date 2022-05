Marvel comparte la primera FOTO de la serie Echo, protagonizada por Alaqua Cox

A través de sus redes sociales, “La Casa de las Ideas” compartió la primera imagen de Alaqua Cox como Echo para la nueva serie de Marvel Studios para la plataforma de streaming Disney+.

MADRID, 18 de mayo (EuropaPress).- El rodaje de Echo, la nueva serie de Marvel Studios que verá la luz en Disney+ en 2023, ya ha comenzado en Atlanta. Protagonizada por Alaqua Cox, la ficción es un spin-off de Ojo de Halcón, serie estrenada en noviembre de 2021, y ya ha enseñado su primera imagen.

La actriz da vida a Maya López, el personaje que en Ojo de Halcón buscaba vengarse de Ronin -el justiciero enmascarado tras cuya identidad se encontraba Clint Barton– al que culpaba del asesinato de su padre. “En Echo las consecuencias del despiadado comportamiento de Maya Lopez en Nueva York van a perseguirla en su ciudad natal. Si quiere seguir adelante con su vida, Maya Lopez deberá enfrentarse a su pasado, reconectarse con sus raíces nativas americanas y asumir el significado de la familia y la comunidad”, reza la sinopsis oficial de la serie, que ha mostrado su primera imagen.

Junto a Alaqua Cox, actriz que nació sorda, creció en una reserva indígena de Estados Unidos y tiene una prótesis en una de sus piernas, forman parte del elenco de Echo Chaske Spencer (The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon), Devery Jacobs (American Gods) y Cody Lightning, entre otros.

A first look at Marvel Studios’ Echo. Coming to @DisneyPlus in 2023. pic.twitter.com/C4ySMS9jud — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 17, 2022

Maya Lopez, alter ego de Echo, apareció por primera vez en el cómic de Daredevil en 1999 y es uno de los pocos personajes de cómic nativos americanos y sordos. La superheroína, que se presentó como el interés amoroso de Daredevil en las grapas, tiene la habilidad de copiar los movimientos de otras personas.

La serie está dirigida por Catriona McKenzie (The Waking Dead), aborígen australiano, y Sydney Freeland (Star Trek: Strange New Worlds), directora transgénero navajo. Los productores ejecutivos son Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre y Jason Gavin.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press