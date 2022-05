Usuarios de redes critican a Ángela Aguilar por burlarse de tenis que no son de marca

A través de redes sociales circuló el video de las historias de Instagram de Ángela Aguilar, por lo que muchos usuarios comenzaron a criticar a la cantante y hasta tacharla de clasista.

Mérida, 18 de mayo (PorEsto).- La cantante Ángela Aguilar se convirtió en blanco de críticas en redes sociales, luego de un supuesto gesto clasista que hizo cuando le mostraron la imagen de unos tenis baratos que son parecidos a los tenis de una marca que ella compra.

En las historias de Instagram de Ángela, apareció una publicación donde se puede apreciar la voz de la cantante, mientras que con su mano sostiene un celular donde comparaba unos tenis de bajo costo con unos de la marca Balenciaga.

Ángela mostraba unos tenis y con tono de burla los comparó con otros de lujo que tienen un costo de 27 mil 900 pesos. Entre risas, la cantante dice: “No se parecen” y sigue riendo en compañía de su mamá, quien le asegura que son iguales.

Ángela Aguilar genera polémica por burlarse de unos tenis de marca económica y presume un par de Balenciaga 👟 pic.twitter.com/RJUJjphBtI — Lo + viral (@VideosVirales69) May 17, 2022

CRITICAN A ÁNGELA AGUILAR POR COMPARAR UNOS LUJOSOS TENIS CON LO DE UNA MARCA ECONÓMICA

La escena que para la joven parecía muy divertida, no lo fue para los cibernautas que lamentaron la actitud de la intérprete de “En Realidad”, y hasta llamaron a evitar ir a los conciertos de la nieta de Flor Silvestre.

En redes sociales varios usuarios interpretaron las carcajadas de Aguilar con una muestra de su clasismo. “Los mejores tenis son los que a cada quien le gusten y los sienta cómodos de acuerdo a su presupuesto, no es motivo para reírse”.

“Que alguien le avise a Ángela Aguilar que no es graciosa, no lo es. Se burla de tenis que no son de marca carísima como ella acostumbra. Para ti es motivo de burla porque dices tener millones de dólares, si tu abuelo y abuela vivieran…”, tuiteo un usuario.

#Naco es presumir y burlarte de una marca que usa la gente que compra boletos para que tú #AngelaAguilar puedas comprarte unos Balenciaga 🤮 https://t.co/O4N8T4uKLl — Madre de dragones (@timitunitas) May 18, 2022

Una niña como Angela Aguilar, que va a saber de lo que cuesta unos tenis, en éste caso, si siempre a vivido en la riqueza. Bueno, ni siquiera aprecia y valora de dónde viene. Hubiera aprendido algo de su abuelo, Antonio Aguilar, el si era humilde, generoso y agradecido. — Enrique (@Enrique50269688) May 18, 2022

