EU advierte por aumento de casos COVID; prevén el regreso de cubrebocas en interiores

Por Zeke Miller y Mike Stobbe

WASHINGTON (AP) — Los casos de COVID-19 aumentan en Estados Unidos y la situación podría agravarse en los próximos meses, advirtieron las autoridades de salud el miércoles al exhortar a las zonas más afectadas a estudiar si regresan al uso de mascarillas en ambientes cerrados.

Al aumentar el contagio y las hospitalizaciones, cada vez más zonas del país se encuentran en la situación que requiere la mascarilla y otras precauciones contra el contagio, de acuerdo con la guía de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Por ahora, los aumentos se registran en el noreste y centro-norte del país. Pero “aumentos anteriores del contagio en las distintas olas han demostrado que esto atraviesa el país”, dijo la directora de los CDC, doctora Rochelle Walensky, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

As of May 16, 2022, national forecasts predict 2,000–5,300 new #COVID19 deaths will likely be reported during the week ending June 11. That would bring the projected total number of U.S. deaths to 1,008,000–1,018,000. More: https://t.co/rcqjOX3Ypl. pic.twitter.com/MORixMJXJi

— CDC (@CDCgov) May 18, 2022