“Nos jalaron las orejas”, dice Clouthier por norma para cobrar verificación de autos

La NOM 236 busca imponer una nueva verificación mecánica a autos a partir de los cuatro años de antigüedad.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aceptó que recibió un “jalón de orejas” por querer cobrar, en referencia a la NOM 236 para una nueva verificación mecánica a autos, la cual fue criticada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No en vano nos jalaron las orejas de por qué andamos queriendo cobrar la verificación de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos”, dijo la funcionaria durante una conferencia donde se dio a conocer el Expediente Electrónico Empresarial.

Además, matizó que la nueva NOM 236, si bien implica para los propietarios de los vehículos el pago de una cuota –de unos 900 pesos— por la revisión físico-mecánica de las unidades, no especifica que sea la Secretaría de Economía la entidad que deba hacer la recaudación, sino que será una atribución de los centros verificadores autorizados.

También, pidió que acabe la especulación sobre dicha Norma y que sea entendida.

“Que acabe la especulación y no solamente eso, sino también que le entiendan porque no le entienden a lo que dijeron que era, que no es y que quién sabe si será”, añadió.

“Ni un centavo de esto iba para el Gobierno, el costo de la verificación iba a ser el costo de los organismos autorizados. Tenemos dos instrucciones muy claras del Presidente de la República: una, que no se haga ningún tipo de nuevo trámite, que no se obligue al ciudadano que realice alguna acción adicional y segundo, que no cueste absolutamente nada para el ciudadano”, agregó.

Apenas el pasado lunes 16 de mayo, el Presidente López Obrador dijo no estar enterado de la puesta en vigor de la NOM 236, que surtirá efectos a partir de noviembre próximo, al asegurar que muchas veces, las secretarías de Estado publican disposiciones oficiales sin consultar con la Presidencia, pero que él mismo dio la orden a su gabinete de evitar nuevos cobros de impuestos o derechos a los ciudadanos, en aras de proteger la economía familiar.

El mandatario comentó que la NOM 236 “se va a revisar”, porque “no vamos a estar bolseando a la gente”, expuso.