La Academia de Hollywood restablece requisitos de antes de la pandemia para los Óscar

Los Ángeles (EU), 18 de mayo (EFE).- La Academia de Hollywood decidió restablecer los requisitos para optar al Óscar de cara a su próxima edición, tras la remisión de la pandemia, informó este miércoles la organización en un comunicado.

Según esta resolución consensuada por la Junta de Gobernadores de dicha institución, todas las películas que aspiren a conseguir una estatuilla el año que viene deberán haberse estrenado antes del 31 de diciembre de 2022, tanto en salas como en plataformas digitales.

En el segundo caso los filmes estrenados en streaming que quieran acceder a la carrera por los Óscar 2023 deberán haber contado obligatoriamente con una distribución comercial de siete días consecutivos en salas de cine físicas, con al menos tres proyecciones por jornada.

The Academy’s Board of Governors' rules and campaign regulations for the 95th Academy Awards. #Oscars https://t.co/gWYDgh7TUu

— The Academy (@TheAcademy) May 18, 2022