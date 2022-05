“Es de uso familiar”, dice Alcaldesa de Moroleón sobre su Lamborghini de 7mdp

La Alcaldesa aseguró que no es la primera vez que tiene una auto de esa gama y no va a ocultar éste u otros vehículos que tengan en su familia, pues no fueron adquiridos sólo por llegar a la función pública.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– Alma Denisse Sánchez Barragán, Alcaldesa de Moroleón, Guanajuato, fue exhibida en redes con un vehículo Lamborghini, valuado en siete millones de pesos, el cual estacionó a un costado de la Presidencia Municipal.

Luego de las críticas que recibió en redes por pasear en el Lamborghini Huracán color blanco, la Alcaldesa del partido Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que el auto es de uso familiar y fue adquirido gracias a los negocios de ropa de su familia.

“No es algo que la gente sepa que yo oculte, en mi familia somos textileros, porque todo el tiempo hemos fabricado ropa y otro tipo de negocios”, declaró al periódico AM.

A ver si adivinan. ¿De qué partido político es el servidor público dueño de este precioso deportivo? pic.twitter.com/5kMBb48Wvb — Marietto (@MariettoPonce) May 17, 2022

La Alcaldesa aseguró que no es la primera vez que tiene una auto de esa gama y no va a ocultar éste u otros vehículos que tengan en su familia, pues no fueron adquiridos sólo por llegar a la función pública.

“Yo no tengo nada qué ocultar, nosotros hemos tenido automóviles de alta gama, no hace un año, ni dos, sino más años”, añadió.

Sánchez Barragán rindió protesta como Alcaldesa el 10 de octubre de 2021, cuatro meses después de que su madre, Alma Rosa Barragán, fuera asesinada a balazos cuando estaba en un mitin el 25 de mayo de 2021.