CRÓNICA | Se oyeron las mañanitas, luego los balazos. Matanza a plena luz en Juárez

Por Blanca Carmona

Ciudad Juárez, 18 de junio (SinEmbargo).– El sonido de los balazos sonaron unos minutos después de que la entonación de las mañanitas se dejó de escuchar. Luego se desató el caos en el restaurante Denny’s, donde los comensales buscaban ponerse a salvo.

Eran pasadas las 11:00 horas de este jueves 16 de junio. En una mesa, Alan Enrique, Manuel Alejandro, Judith y Fabiola celebraban la vida de una de ellas, a quien le entregaron un ramo de flores. A penas dejaron de cantar las mañanitas, acompañados de los meseros, cuando las cuatro personas fueron atacados a balazos.

Dos hombres armados irrumpieron en el restaurante y se dirigieron directamente a ellos para dispararles, de acuerdo con testimonios de clientes y empleados del lugar.

Una de las víctimas alcanzó a levantarse y agachada corrió, pero los asesinos lo persiguieron sin dejar de detonar sus pistolas, ante la presencia de varios comensales –algunos eran niños y niñas– que se tiraban al piso, se metían debajo de las mesas, mientras otros corrían agachados o acurrucaban su cuerpo sobre las mesas.

Estas escenas quedaron grabadas en un video de las cámaras de seguridad del restaurante, ubicado en la avenida Tecnológico y calle de La Labranza, en el exterior de Galerías Tec.

Uno de los asesinos, quien vestía una sudadera en color negro, pantalón color guinda y se cubría el rostro con un tapabocas, fue tras la víctima que intentó huir. Lo remató. El otro atacante llevaba puesto una sudadera en franjas guinda, blanco y azul y una gorra.

Después de matar a la víctima que había corrido –cuyo cuerpo quedó tendido cerca de la caja registradora– los dos sicarios regresaron a la mesa donde se había celebrado el cumpleaños. Uno de los homicidas, disparó su arma desde muy cerca, a quemarropa, a cada una de las víctimas; su acompañante también accionó su pistola otra vez contra otra de las víctimas.

Luego ambos hombres se retiraron, dejando a dos hombres y dos mujeres sin vida, y a otro persona lesionada, este última es un comensal de una de las mesas de cercanas a la del ataque directo que fue alcanzado por los disparos, se informó.

El herido, identificado por la autoridad como Edgar A. A., de 35 años, recibió un impacto de bala en la espalda y fue auxiliado por un hombre que uso las servilletas de tela para presionar la herida y tratar de contener la hemorragia.

Luego la víctima fue trasladada a recibir atención médica a un hospital de la localidad. Por la tarde, a través de redes sociales, se pidió donadores de sangre pues hacían falta muchas “pintas”.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que el sobreviviente sufrió una lesión en el escapular derecho y hasta anoche no había podido rendir declaración por su estado de salud.

Los empleados del restaurante entraron en crisis de ansiedad y pánico. Unos corrieron para ponerse a salvo y otros ayudaron a los comensales a esconderse en una bodega y en el baño.

La irrupción de los pistoleros representa una vulneración de la seguridad que sentían en su centro de trabajo, dicen.

“El primer tronido fue el que nos hizo voltear”, dice uno de los cocineros que por el diseño de su área de trabajo siempre labora dando la espalda al área de los comensales. “ya cuando escuchamos varias detonaciones, fue cuando nos tiramos al suelo y gateamos hacía la primera salida que encontramos”.

“El cliente estaba en la mesa de atrás (a espaldas de las víctimas), él corrió como una reacción normal y le dieron en la espalda. Yo lo vi tirado, llego una persona a auxiliar”, recordó una empleada.

“Yo estaba en el baño, iba saliendo y me regresé. Me acordé, bueno a mi mamá siempre me enseñó que cuando pasara este tipo de cosas tienes que contar los balazos y poner atención en el ruido de la gente. Y como no escuché nada de ruido, yo no salí porque pensé que a lo mejor se habían metido, no escuché ni siquiera a mis compañeros, yo la verdad pensé que a lo mejor les habían dado a ellos” expreso en medio de una crisis de ansiedad otra de las empleadas.