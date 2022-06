Ataque en templo sij en Afganistán deja un muerto y siete heridos (VIDEO)

Por Rahim Faiez

ISLAMABAD, 18 de junio (AP) — Varias explosiones y disparos en un templo sij en la capital de Afganistán el sábado dejaron al menos una persona muerta y siete heridos, dijo un funcionario del Gobierno talibán. Nadie se responsabilizó del ataque.

Detalló que se produjo un tiroteo entre los atacantes y las fuerzas talibanas y que dos sijs resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. “Primero, los hombres armados lanzaron una granada de mano que provocó un incendio cerca de la puerta”, dijo Takor.

Khalid Zadran, portavoz del jefe de policía de Kabul, dijo que la operación policial terminó después de que el último atacante muriera varias horas después. No precisó cuántos atacantes estuvieron involucrados.

Zadran dijo que un sij murió y otros siete resultaron heridos en el ataque y que un elemento de seguridad talibán también murió durante la operación de rescate.

BREAKING 🇦🇫 : Several explosions were reported at a Sikh Temple in Afghanistan’s capital city of #Kabul

♦️The blasts but did not provide further details or confirm if there were casualties – Abdul Nafi Takor, a Taliban-appointed spox for the interior ministry, confirmed#ISISK pic.twitter.com/CC6yow2PwA

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) June 18, 2022