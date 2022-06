“Estoy bien”, dice Joe Biden al caer de bicicleta durante paseo en la playa (VIDEO)

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió una caída mientras rodaba en su bicicleta este sábado durante un paseo en Rehoboth Beach, Delaware.

El mandatario estadounidense de 79 años se detuvo para saludar a sus seguidores al momento del accidente.

Here’s footage I took of President @JoeBiden falling over on his bike this morning in Rehoboth. pic.twitter.com/hCt1af0pFU

— Nikki Schwab (@NikkiSchwab) June 18, 2022