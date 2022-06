Maestra de arte es despedida por alentar a sus alumnas de 15 años a posar en topless

Por Alejandro González

Los Ángeles, 18 de junio (LaOpinión).- Una maestra de secundaria fue despedida de su trabajo después de permitir que alumnas tomaran fotos en topless para un proyecto de arte.

Emma Wright, de 41 años, trabajaba como profesora de arte en Huxlow Science College en Northamptonshire, Inglaterra, en 2017 cuando tuvo lugar la sesión de fotos en el aula.

Según el sitio británico The Sun, Wright permitió que niñas de hasta 15 años tomaran fotos “parcialmente desnudas” de ellas mismas y de otras estudiantes.

En algunas de las fotos, los alumnos supuestamente usaron botellas de alcohol y sus manos para cubrir sus senos. En otras imágenes, las niñas supuestamente hicieron gestos ofensivos mientras fumaban y vestían sus uniformes escolares.

The Sun afirma que una instantánea impactante incluso vio a una de las chicas “posando con la mano dentro de la ropa interior o en una pose que simulaba una masturbación”.

Wright criticó su despido como una “injusticia”, y le dijo a The Sun: “Soy una buena persona. No soy la persona que están pareciendo que soy”.

Agregó que la Agencia de Regulación de la Enseñanza, que la eliminó del registro docente durante dos años, “no tiene una comprensión del arte en la educación”.

Wright permitió que la sesión de fotos “altamente inapropiada” se llevara a cabo en la escuela en 2017. Desde entonces, fue despedida de su trabajo y se le prohibió enseñar en el Reino Unido durante dos años.

Wright fue reportada por primera vez a las autoridades educativas británicas, después de que el director de diseño de su escuela descubriera el portafolio de arte de una estudiante que contenía las imágenes potencialmente problemáticas.

Una investigación realizada por la agencia encontró que Wright tenía una “buena reputación” enseñando en el Huxlow Science College, donde trabajada desde 2004. Sin embargo, consideraron que la sesión de fotos era “altamente inapropiada”.

Le prohibieron a Wright enseñar en cualquier escuela durante dos años. Sin embargo, la maestra de arte respondió y no quiere volver a entrar a un salón de clases, diciendo que TRA la ha tergiversado.

