Diputada del PRI acusa a Claudia Ruiz Massieu de hacerle el trabajo sucio a Morena

Claudia Ruiz Massieu Salinas fue señalada por cuestionar el trabajo de Alejandro Moreno y la acusaron de hacerle el trabajo sucio a Morena.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– La Diputada priista Lorena Piñón Rivera acusó a Claudia Ruiz Massieu Salinas de estar haciendo el trabajo sucio a Morena para romper la coalición Va por México.

“A pesar del enorme desprestigio político que tiene su apellido y que le ha costado tremendo rechazo popular a nuestro partido, la considera una mujer priista, por lo que me sorprendió lo que dijo, es claro que usted está haciéndole el trabajo sucio a Morena”, escribió la Diputada en una carta abierta.

Piñón Rivera cita una entrevista que Ruiz Massieu dio a Carlos Loret de Mola en donde, según la Diputada, criticó los resultados electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No obstante, la Diputada le recuerda que cuando Claudia Ruiz Massieu fue Secretaria General del PRI, en 2018, y también presidenta del partido, no sólo perdieron las presidenciales, quedando rezagado el PRI al tercer sitio, también las nueve gubernaturas que se disputaron, las 31 fórmulas en el Senado y pasaron de tener 205 diputados a 47.

“Si hubiera sido usted presidenta del PRI en estos tiempos habríamos perdido el registro de nuestro partido”, dijo la Diputada.

Lorena Piñón Rivera acusó a Claudia Ruiz de de atacar a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del partido para tomar las riendas del tricolor y se rompa la alianza Va por México.

“Dijo usted, además, que Alejandro Moreno debería dejar la dirigencia y anticipar la renovación del PRI con la clara intención de que usted y su grupúsculo regresen a querer tomar las riendas del partido para negociar posiciones e intereses personales en el 2024 y desde adentro romper la coalición Va X México. ¿Y todo esto a cambio de qué? Del ‘perdón’, embajadas e impunidad que ofrece AMLO a quienes traicionan al PRI como ha sido el caso de varios exgobernadores que por cierto, la actual dirigencia nacional no titubeó en expulsar de nuestras filas”, escribió la Diputada.

Aseguró que los verdaderos priistas decidieron cerrar filas en torno a “Alito” Moreno y le pide abandonar el partido sino va a ayudar.

“No, Señora Salinas, no se equivoque, los verdaderos priistas no le vamos a permitir denostar a nuestro partido y dirigencia. Cerramos filas con Alejandro Moreno Cárdenas en su lucha por no permitir que México se convierta en una dictadura”, destacó.

“Con claridad le digo: si no van a ayudar, no estorben, recojan la poca dignidad que les queda y déjennos luchar a los millones de priistas que amamos profundamente al país. O la otra: váyase ya de una vez por todas al Movimiento Ciudadano, partido al que por cierto usted le hace mucha propaganda y que sólo sirve de esquirol del gobierno restando fuerza a la oposición”, agregó.

Finalmente señala que a Moreno Cárdenas no lo impuso ningún Presidente y que recibió un PRI muerto:

“A él no lo impuso ningún Presidente de la República. Debido a su gestión como Presidenta del PRI, el presidente Alito recibió un PRI muerto de facto, con 8 por ciento de intención de voto. Pese a lo anterior y dejando la comodidad de continuar siendo Gobernador de su estado, impulsó cambios en nuestros estatutos para poder concretar la que, sin temor a equivocarme, es la alianza opositora más importante de la historia política de nuestro país, Va X México, con el PAN y el PRD”.