Hombre ataca con cuchillo a personas en aeropuerto de San Francisco y deja 3 heridos

SAN FRANCISCO, 18 de junio (AP).— Un hombre con un “arma blanca” atacó el viernes a varios pasajeros dentro de una terminal del Aeropuerto Internacional de San Francisco, dejando a tres de ellos con heridas y rasguños antes de ser detenido, informaron las autoridades

El hombre condujo hasta el aeropuerto, entró en la Terminal Internacional, “caminó alrededor de las salidas de la terminal y sacó un arma blanca” antes de atacar a tres hombres alrededor de las 18:00 horas, precisó la policía.

Los pasajeros estaban en el área previa a la zona de seguridad cuando fueron atacados, dijo al diario San Francisco Chronicle el gerente de turno del aeropuerto, Russell Mackey.

Los policías llegaron y arrestaron a un hombre, cuyo nombre no se dio a conocer de momento.

Breaking: Three airline passengers suffer minor injuries at San Francisco Airport after being attacked by suspect armed some type of weapon. The suspect was arrested. Check-in desks on aisle 7 of the international departures hall & curbside zone are closed for the investigation. pic.twitter.com/NuXnjoD5cf

