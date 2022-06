EU iniciará próxima semana vacunación contra la COVID-19 para niños desde los 6 meses

Por Mike Stobbe

NUEVA YORK (AP) — Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron el sábado vacunas contra la COVID-19 para bebés, niños pequeños y en edad preescolar.

Asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) recomendaron las vacunas contra la COVID-19 para los niños más pequeños y la autorización final se dio horas después por parte de la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky.

Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) ya dio su visto bueno a las vacunas, son los CDC los que deciden quienes las deben recibir.

Las vacunas ofrecen a los niños pequeños protección contra la hospitalización, muerte y posibles complicaciones a largo plazo que aún no se comprenden claramente, de acuerdo con el panel asesor de los CDC.

El gobierno se ha estado preparando para el inicio de la expansión de las vacunas, con millones de dosis ordenadas para su distribución a los médicos, hospitales y clínicas de salud de todo el país.

Aproximadamente 18 millones de niños son elegibles para recibir las dosis, pero queda por ver cuántos realmente son inoculados. Menos de un tercio de los niños de cinco a 11 años han recibido la inyección desde que la vacunación inició para ellos en noviembre del año pasado.

Good news, folks: Vaccines for kids under 5 have now been authorized by the FDA and recommended by the CDC.

For the first time, virtually every American can access the protections from these lifesaving vaccines – from our youngest to our most senior Americans.

— President Biden (@POTUS) June 18, 2022