WhatsApp ya permite que elijas quién puede ver tú foto de perfil, conexión, estados…

MADRID, 17 Jun. (Portaltic/EP).- WhatsApp ha lanzado nuevas opciones de privacidad que permiten a sus usuarios elegir quién puede ver su foto de perfil, última conexión, estado y la información personal incluida en su descripción.

La compañía ha introducido nuevas opciones en los controles de privacidad tras varios meses de pruebas en tanto en Android como en iOS. En septiembre de 2021 empezó a permitir ocultar la última hora de conexión, la foto de perfil y la información descriptiva a contactos concretos en una versión en desarrollo para iOS.

A finales de marzo de este año, la app expandió estas opciones con la posibilidad de permitir ocultar la última hora de conexión y la foto de perfil a ciertos contactos en la beta de Android.

🔒 To further protect your privacy online, we’re rolling out new options to your privacy control settings 🔒

Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h

