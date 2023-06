Empresas incumplen Ley y optan por no retirar espectaculares irregulares de azoteas

La Ley de Publicidad Exterior que entró en vigor el año pasado prohíbe colocar espectaculares en azoteas de la Ciudad de México, pero empresas de publicidad siguen sin retirarlas pese a que el 6 de junio terminó el plazo que las autoridades les dieron para hacerlo, por lo que la Seduvi anunció que ya inició el proceso para determinar sanciones.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– Empresas de publicidad quitaron 71.3 por ciento de mil 200 espectaculares colocados en azoteas de casas y edificios de la Ciudad de México en el plazo de un año que la Ley de Publicidad Exterior estableció para retirarlos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó que desde la semana presentó los primeros 196 procedimientos de sanciones administrativas que podrían derivar en multas de más de un millón de pesos.

La decisión de retirar los anuncios enfrenta posturas de autoridades, quienes justifican la medida con la importancia de proteger el paisaje urbano y la seguridad de la ciudadanía, al sector empresarial que teme desaparecer, así como a la sociedad civil y habitantes de inmuebles, quienes aún dudan del cumplimiento de la ley toda vez que desde hace 10 años se ha intentado regular sin éxito la instalación de estos medios publicitarios.

Desde el 6 de junio de 2022, el Gobierno capitalino ordenó retirar los más de mil espectaculares de azoteas incluidos en el Padrón Oficial de Anuncios de 2015 y que las empresas dueñas de anuncios asuman los costos, pero hasta la semana pasada habían sido desinstalados 856.

La Seduvi informó que presentó los primeros procedimientos de sanción y si resultan en la orden de retirarlos serán cobrados a las empresas responsables por la vía fiscal.

“En coordinación con el INVEA [Instituto de Verificación Administrativa] se procederá en un primer momento a la verificación y posible sanción administrativa de los 196 casos mencionados”, expuso la dependencia en una tarjeta informativa.

De acuerdo con esta información, las sanciones administrativas y multas ascenderán hasta 1.5 millones de pesos –15 mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización)– por cada medio publicitario de azotea sin retirar.

Inti Muñoz Santini, Director general de Ordenamiento Urbano de Seduvi, explicó a este diario digital que las multas no solamente serán para las empresas publicistas, también para los propietarios de los edificios y para las marcas anunciantes.

Las empresas señaladas por Carlos Ulloa Pérez, titular de la Seduvi, como las que no cumplen con la ley al desinstalar sus medios publicitarios son ATM Espectaculares, Publicidad Exterior (Publimex), Carteleras y Neon Espectaculares (Cynesa), Estrategia Visual, Comunicación Técnica Integrada y Grupo Raksa.

“Esas empresas en conjunto nos representan un retraso de retiros, un retraso que es de ellos, arriesgándose al tema de las sanciones y las multas por más de 200 anuncios”, agregó en entrevista Inti Muñoz.

El último listado de las ubicaciones donde se quitaron estos medios publicitarios publicado por la Seduvi muestra que hasta el 2 de mayo Cynesa –relacionada con la difusión de la imagen del Alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada a través de publicidad de la revista Mundo Ejecutivo– había desinstalado 21 espectaculares, Estrategia Visual, ocho; Comunicación Técnica Integrada otros cinco, mientras que no había registros de ATM Espectaculares, Publicidad Exterior y Grupo Raksa. SinEmbargo buscó a representantes de estas empresas para conocer a qué se debe el retraso y su postura ante los señalamientos de la Seduvi, sólo Grupo Raksa accedió a responder.

Adolfo Rodríguez, director general de la empresa dedicada desde hace 43 años a este sector, aseguró que sí han retirado anuncios y los reportaron a la Seduvi, pero recordó que ganaron un recurso legal que les permite continuar anunciándose a través de estos medios.

“Contamos como empresa con una suspensión que nos otorgó un juez para realizar todo este tema de la ley que nos está perjudicando y que nos está pretendiendo desaparecer como empresa y como industria”.

El empresario también se pronunció sobre la seguridad de las y los ciudadanos, uno de los argumentos emitidos por la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México para respaldar el retiro de espectaculares.

“A nuestra industria la tachan de ser insegura, pero realmente no tenemos problemas de seguridad, contamos con todo, contamos con exámenes de DRO [Director Responsable de Obra], contamos con un seguro, contamos con todo lo que se requiere y estamos en el padrón de anuncios. No somos una industria insegura, coadyuvamos en todo. Ha habido más problemas en el Metro… Te podría decir que llevamos más de 40 años, que no tenemos problema, hubo uno en un temblor, no recuerdo cuál fue, en donde se cayó un edificio, pero el edificio estaba mal, un edificio no se cae por un anuncio, ese es otro problema. No nos negamos, queremos estar en orden, pero no queremos desaparecer”, agregó Adolfo Rodríguez.

Por su parte, Rafael Marín, director general de Análisis de Riesgos la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, explicó en entrevista que “cualquier anuncio de azotea representa un riesgo alto” por el peso que se le suma a los edificios y casas.

“Los inmuebles se construyeron con base en un cálculo estructural que no contemplaba la localización de un anuncio espectacular de azotea, entonces el principal tema aquí es que si no se le da mantenimiento, si está agregada esta estructura, pone en riesgo a las familias y las personas que circulan alrededor de estos inmuebles en una ciudad como la nuestra, que se caracteriza por la ocurrencia de sismos, porque también se afectan los períodos en los que vibra el edificio con una estructura más pesada en la parte superior; además de los fuertes vientos”.

Tan sólo el 7 de mayo, después de una tormenta eléctrica, el Gobierno de la Ciudad reportó la caída de un anuncio espectacular sobre Circuito Interior, en la colonia Vallejo de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

#Atención⚠️ Servicios de emergencia trabajan por caída de anuncio espectacular sobre Circuito Interior (Río Consulado) al poniente y Ernesto Elorduy, colonia Vallejo, @TuAlcaldiaGAM. 🔀Alternativa vial: Eje 3 Norte (Alfredo Robles Domínguez). #911CDMX #C5ConConfianza. pic.twitter.com/I27lfxBGwl — C5 CDMX (@C5_CDMX) May 7, 2023

Los espectaculares de empresas señaladas desde marzo por la Seduvi por los retrasos aún se observan en edificios de habitantes, como el de Cynesa en avenida Universidad 1163 o de Comunicación Técnica Integrada en Félix Cuevas 923, en ambos, habitantes consultados dijeron desconocer si las empresas quitarán próximamente sus anuncios, mientras que las inmobiliarias que rentan departamentos en ambos edificios no respondieron cuando se les consultó.

También hay anuncios que continúan en azoteas de edificios construidos para locales comerciales, como el de ATM Espectaculares en el domicilio de avenida Escuela Naval Militar número 596. Ahí, un trabajador del área jurídica dijo que a los propietarios no les preocupa que el espectacular permanezca en caso de sismos porque el inmueble fue construido pensado en ese peso extra, pero aseguró que aún cuando los dueños quieren respetar la nueva Ley de Publicidad Exterior, “la empresa lleva más de seis meses posponiendo [el retiro]”.

Mientras que en la Alcaldía Azcapotzalco, el diario La Jornada reportó el 6 de junio que vecinos de varias colonias protestaron frente a las oficinas de la Seduvi para exigir el retiro de anuncios espectaculares en azoteas las consignas: “¡Queremos árboles, no espectaculares!” y “Respeto a la ciudad, no queremos más anuncios”.

Por su parte, Adolfo Rodríguez, director de la empresa Raksa, reconoció estar preocupado porque pese a retirar anuncios “no hemos recibido nada a cambio, algo que nos garantice que no desapareceremos como industria”.

La nueva ley de publicidad planteó alternativas para promoverse a las empresas que desintalaran espectaculares de azoteas, pero al cumplirse el plazo de un año designado para ello, advirtió desde el mes pasado la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa, “no habrá extensión en los tiempos, iniciarán las acciones [sancionatorias]”.

De acuerdo con los datos más recientes de la Seduvi, actualmente hay 148 anuncios espectaculares de azotea en proceso de retiro. La dependencia informó que en caso de que estos procesos de retiro no se concluyan en los próximos días, se aplicarán sanciones.

Por su parte, la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano ha alertado que el nuevo reglamento y legislación en materia de publicidad exterior no deja claro si las autoridades impedirán que todos los anuncios que bajen de los edificios estén ahora en las calles. Lo que, de acuerdo con su presidente Jorge Carlos Negrete Vázquez, seguiría afectando al paisaje urbano.

“La autoridad se queja de que las empresas no están bajando todos sus anuncios, porque tampoco hay claridad. Muchas veces preguntamos qué les vas a dar a cambio y no saben, dicen que buscarán espacios para movilidad urbana, pero no dicen las características del mobiliario. La calle ya está saturada de estructuras publicitarias, ya no hay tan fácilmente lugares para colocar un mobiliario más con publicidad, y ha hecho que las empresas estén bastante detenidas”, mencionó.

Pero el director general de Ordenamiento Urbano de la Seduvi ha asegurado que sí contemplan alternativas y nuevas modalidades de publicidad, como la colocación de anuncios en un muro ciego colindante del edificio donde estaban; además, dijo, ahora se cuidará que entre ellos haya al menos 150 metros de distancia.

La fundación llamó a las autoridades a cumplir con la ley y retirar sin concesiones los anuncios espectaculares y otros medios publicitarios prohibidos como los anuncios envolventes, pues recordó que pese a que la legislación anterior –vigente de 2010 a 2022– también planteó sanciones, estas no se cumplieron.

Negrete Vázquez también ha criticado que el beneficio económico para los dueños de inmuebles con espectaculares en azoteas y sus habitantes es mínimo, y en ello coincide la Seduvi. “Hemos encontrado un enorme apoyo por parte de la ciudadanía. La gran mayoría de los vecinos han estado solicitando que ya no estén esas estructuras en sus edificios. Era una demanda de la sociedad que se está cumpliendo”, afirmó el director general de Ordenamiento Urbano de la dependencia.

La postura del director de Grupo Raksa difiere: “Hay gente que nos pide: por favor, no me quites mi anuncio porque es mi único ingreso, es mi sustento. Hay familias que dependen de lo que nosotros les pagamos, ¿quién dice que es poco o es mucho? Está pactado, hay convenios, nadie obliga a nadie”.

Mientras que desde la sociedad civil, grupos como la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano destacan la importancia de proteger el paisaje urbano al limpiarlo de publicidad, pues, asegura Jorge Negrete, “es el patrimonio intangible más importante que puede tener cualquier ciudad, es como su firma, es como decir: este cúmulo de inmuebles le dan identidad a una ciudad, el paisaje urbano nos va generando un sentido de pertenencia, los habitantes reconocen que su casa es toda la ciudad”.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.