Los papás también se involucran en la exigencia de justicia para sus hijas e hijos

Pese a la idea de que sólo las mujeres están en busca de justicia para sus hijos, existen ejemplos de padres de familia que también luchan, incluso por años, para que a sus hijos e hijas desaparecidos y/o asesinados llegue la justicia, lo que en algunas ocasiones les ha costado la vida.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- “Perdí un hijo por el mal trabajo de las autoridades, de los tres niveles, porque los tres tienen responsabilidad. ¿Cuál es mi sentir? coraje, impotencia, frustración”, expresó Fabián Goyzueta, padre del niño Daniel Alberto, quien falleció en la tragedia de la Guardería ABC, en junio de 2009 en entrevista para SinEmbargo, y quien hasta ahora busca justicia para su hijo.

“Yo quisiera felicitar a todos los padres, que se aproxima el Día de los padres, pero muy en especial a esas personas que están involucrados en el tema ABC, como los padres de CEAV, cualquier político, cualquier persona que tenga un cargo público, yo quiero desearles feliz Día del Padre por no hacer su trabajo, por no cumplir con la ley, y ojalá tengan un día muy especial en compañía de sus hijos que sí los tienen”, añadió

Goyzueta, padre de una de las 49 víctimas mortales que perecieron en el incendio de la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, habló de cómo ha sido el proceso de búsqueda de justicia para su hijo, al que consideró “muy difícil, muy doloroso, muy complicado”, ya que, aseguró, han pasado 14 años sin que haya justicia para las víctimas de esta tragedia.

“Muy largo, muy complicado, con muchos obstáculos, es muy difícil, yo creo que… van 14 años y pareciera que es un tema que no quieren solucionar, que no quieren arreglar, y cabe aclarar que han pasado tres partidos políticos y es totalmente lo mismo, yo creo que es como si estuviéramos empezando porque está muy difícil, muy complicado”, sostuvo el señor Goyzueta.

Y es que ellos, los padres de familia, también luchan para que a sus hijos e hijas desaparecidos y/o asesinados les llegue la justicia, pese a algunas veces les ha costado la vida.

Por ejemplo, el 30 de julio de 2021, fue localizado sin vida José Nicanor, activista e integrante del Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Zacatecas.

Los familiares del activista aseguraron que José desapareció después de que hombres armados entraron a su casa y se lo llevaron, en el Municipio de Villa de Cos. Mientras que el colectivo Familias Unidas en Busca de una Esperanza confirmó desde el 26 de julio de ese año que José Nicanor fue hallado sin vida, quien buscaba a su hijo Nicanor Araiza Hernández, desaparecido en Villa de Coss desde el 30 de septiembre de 2018.

Otro ejemplo de lucha es el de José Ugalde, integrante del colectivo Desaparecidos Justicia AC Querétaro, quien se unió a las labores de búsqueda luego de que su hijo Saúl desapareció en dicho estado, en 2012, y meses más tarde fue localizado sin vida. Desde entonces el señor Ugalde está involucrado en casos de búsqueda de personas desaparecidas, en donde ha sido testigo del sufrimiento que los familiares de estos tienen que atravesar.

“Es muy difícil, tal vez las palabras adecuadas no las pueda tener pero es una situación de sufrimiento, desesperación, de muchas cosas, de ilusión, de tener las puertas cerradas, de evadirnos, de ocultarnos, de no creer en nosotros, de lo más olvidado que se pueda haber, eso es lo que vivimos los familiares de víctimas de personas desaparecidas en búsqueda, terrible, andamos solos, nadie nos cuida, han matado a compañeras, es un proceso muy difícil en la búsqueda de nuestros seres queridos”, expresó en entrevista con SinEmbargo.

“Yo empiezo en esta situación de defensa de derechos humanos y de búsqueda a partir de la desaparición de mi hijo, José Saúl Ugalde Vega, el 15 de septiembre de 2015, a partir de ahí y de esta criminalidad que nos alcanzó he estado en búsqueda y acompañando a miles de compañeros que están sufriendo esta desgracia de una desaparición”, relató.

Ambos padres, Fabián y José, también coincidieron en que existe una falta de compromiso y de empatía por parte de las autoridades para que haya justicia para sus familiares. “Escuchan, toman nota y no resuelven nada”, comentó el señor Goyzueta sobre el caso de su hijo. Mientras que el señor Ugalde aseguró que las autoridades revictimizan a los desaparecidos y a sus familiares, lo que complica la búsqueda y a ellos los desanima.

“Inmediatamente que llegas te revictimizan diciendo que te esperes, si es mujer que se fue con el novio, si es hombre que se fue con su novia, que andaban tomando con sus amigos, que va regresar a casa, es una situación terrible el inicio y la desesperación de una familia en las primeras horas que debe de ser primordiales, que las autoridades hagan lo contrario a los protocolos que ya existen y a la ley, y desde esa fecha que nosotros lo hicimos, hasta ahorita la actualidad todavía sigue sucediendo eso”, comentó el señor José Ugalde.

Los dos padres que siguen luchando para que se sancione a los responsables de las muertes de sus hijos, respectivamente, y pese a que son casos distintos, reiteraron en diversas ocasiones lo complicado que ha sido el proceso debido a la poca colaboración por parte de las autoridades, lo que complica que llegue la justicia para las víctimas, pese a que han pasado más de 10 años.

“¿A qué nos hemos enfrentado? a lo mismo, a lo que no le interesa, a que no quieren hacer su trabajo, a que no quieren resolver este tema. Pareciera que no hubo fallecidos, pareciera que no hubo lesionados, yo te puedo decir: después de 14 años es lo mismo, no hay una reparación para las víctimas, no hay una no repetición, no hay una disculpa pública”, comentó el padre de Daniel Alberto.

“Los familiares somos torturados psicológicamente con esta situación de visitar un Semefo, que te den una esperanza, que llegues, veas cosas tan crueles, que no hay una situación de preparación a las familias para enfrentar un panorama tan cruel de ver cuerpos ahí, y si te da alguna, que tuvieras algún indicio de que sí pudiera ser tu familiar, vas a la semana que te dicen, está otra persona, ya no saben del cuerpo ya no tienen datos, es increíble, la crisis, el desorden que tiene el Estado mexicano”, relató el señor Ugalde.

Sin embargo, y pese a lo que han tenido que pasar, los dos aseguraron que continuarán en la lucha para que se haga justicia a sus hijos, y a otras víctimas para las que tampoco ha llegado la justicia. “Aún con todo eso en contra seguimos luchando y peleando por encontrarlos y buscando”, afirmó José Ugalde. “Claro, totalmente”, respondió el señor Fabián a la pregunta sobre si seguirá en busca de lograr justicia para Daniel Alberto, y quien forma parte del colectivo Nuestro Legado ABC.

Además, consideró que “en este país no existe la justicia y no le interesa”, por lo que exigió que las autoridades correspondiente “hagan su trabajo, que hagan su trabajo, siempre y sencillamente, este presidente ya casi va de salida y no hizo ni el 20 por ciento de lo que tenía que hacer, se comprometió a una disculpa pública, ya se va el señor y no la cumplió”, sostuvo el señor Goyzueta.

Un caso más que se viralizó en redes sociales fue el del señor José Luis Castillo Carreón, padre Esmeralda Castillo Rincón, quien desapareció a los 14 años de edad, en Ciudad Juárez, Chihuahua. José Luis ha buscado a su hija por más de 10 años, luego de que su hija, quien estudiaba el segundo año de secundaria, desapareció el 19 de mayo de 2009 mientras se dirigía a la escuela.

El hombre que se viralizó en redes sociales tras ser captado mientras lanzaba de manera pacífica diamantina rosa y pedía que no se olvidaran de su hija, durante una marcha que se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, contra la violencia de género y feminicidios el 16 de agosto de 2019.

En más de una década de imparable búsqueda, Castillo, como le dicen las activistas, ha exigido a todas las autoridades, ha hecho y pasado casi de todo: desde disfrazarse de “teporocho”, como él dice, para poder vigilar bares de la frontera norte; hasta estar preso en 2012 por enfrentar al entonces Gobernador y ahora prófugo de la justicia, César Duarte Jáquez.

Una lona rosa con la imagen de su hija, convertida en una especie de jorongo, es ya su muy característica prenda de vestir, a la que él llama mandil. Siempre lo lleva puesto en todas las marchas, caravanas, foros, y a donde quiera que va en busca de su hija desaparecida. Además, se destacó en redes al plantarse en 2018, frente al entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al actual Gobernador, Javier Corral, durante los “Foros Escucha en Ciudad Juárez”, celebrados el 7 de agosto en Ciudad Juárez.

Actualmente es un activista reconocido entre familiares de personas desaparecidas en la fronteriza Ciudad Juárez, pues sus años de búsqueda lo han llevado a dar apoyo a otras víctimas y a organizar eventos. Hoy en día brinda pláticas de prevención.

José Luis explicó en entrevista con la periodista Sugeyry Romina Gándara, desde su experiencia, que la mayoría de los hombres con hijos desaparecidos se concretan a seguir llevando sustento a la casa, a mantener a los demás hijos, en tanto que son las mujeres quienes salen a la calle a exigir justicia. No obstante, en su caso, añadió, Esmeralda era la menor de sus hijos, los hermanos de ella ya estaban grandes, por lo que el matrimonio se abocó a la búsqueda de la menor.

– Con información de Sugeyry Romina Gándara y Tamara Mares

