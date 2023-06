La candidatura presidencial de MC estará lista el 5 de diciembre, dice Dante Delgado

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, reveló ayer que será el próximo 5 de diciembre cuando el partido tenga un candidato o candidata presidencial para 2024, pues aseguró que respetarán los tiempos del Instituto Nacional Electoral (INE), y reiteró que no se unirán con la alianza encabezada por el Partido Revolucionario Internacional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

Delgado Rannauro detalló que MC tendrá dos procesos: la elección presidencial y las del interior de la República. “Nosotros el próximo día 14 de julio vamos a tener una reunión de Consejo, y vamos a marcar un calendario de actividades para la Presidencia de la República que nos llevará al 5 de diciembre a tener la candidatura presidencial“, dijo en la Convención de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México.

Asimismo, Delgado reiteró que MC no participará el próximo año en una alianza con el PRI y el PAN, y señaló la falta de autocrítica por parte de los partidos de oposición frente a la derrota electoral del pasado 4 junio en el Estado de México, entidad que era insignia del tricolor.

“Ya les he dicho que nosotros no nos vamos a subir al Titanic. No es posible imaginar que al otro día de haber tenido la derrota en el Estado de México sin haber consultado con sus órganos de dirección, sin haber realizado el mínimo ejercicio reflexivo, salgan a anunciar que van adelante como si nada hubiera pasado, y pasó mucho”, refirió.