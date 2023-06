Un tiroteo deja 2 muertos y 3 heridos cerca de festival de música en Washington, EU

GEORGE, Washington, EU (AP).— Dos personas fallecieron y tres resultaron heridas en un tiroteo cerca de un campamento en el estado de Washington, donde se realizaba un festival de música el sábado por la noche, informó la policía.

La policía del condado Grant recibió un reporte sobre un tiroteo poco antes de las 8:30 de la noche en el área de campamento cerca de la pequeña ciudad de George, a 239 kilómetros (149 millas) al este de Seattle. Los agentes persiguieron y arrestaron al sospechoso.

Update 22:52 PM for George Shooting: We have five confirmed injuries. The suspect is in custody. The scene has been secured.

Actualización 22:52 PM para el tiroteo en George: Tenemos cinco heridos confirmados. El sospechoso está bajo custodia. La escena ha sido asegurada.

