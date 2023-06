Líderes africanos hablan con Putin sobre el fin de la guerra; no hay avances visibles

Por Jamey Keaten

Ucrania, 18 de junio (AP).— El Presidente ruso, Vladímir Putin, recibió el sábado a un grupo de mandatarios africanos que viajaron a Rusia en una autoproclamada “misión de paz” tras pasar la víspera por Ucrania, pero la reunión terminó sin ningún avance visible.

La delegación, formada por siete líderes africanos —los presidentes de Islas Comoras, Senegal, Sudáfrica y Zambia, además del Primer Ministro de Egipto y enviados de República del Congo y Uganda— estuvieron en Ucrania el viernes para tratar poner fin a los casi 16 meses de guerra entre los países europeos vecinos.

Los líderes viajaron entonces a San Petersburgo el sábado para reunirse con Putin, que asistía a un foro empresarial en la segunda ciudad más grande de Rusia.

Hubo pocos detalles sobre las propuestas de la delegación.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, dijo tras la reunión de tres horas que el plan de paz de los africanos constaba de 10 elementos, pero “no estaba formulado sobre el papel”.

Rusia afirma que se vio obligada a enviar tropas a Ucrania porque se vio amenazada por el deseo ucraniano de ingresar en la OTAN y por el apoyo de Estados Unidos y Europa Occidental al país.

Durante su intervención en el foro económico del viernes, Putin declaró que las primeras armas nucleares tácticas rusas habían sido desplegadas en Bielorrusia, describiendo la medida como un elemento disuasorio contra los esfuerzos occidentales por derrotar a Rusia en Ucrania. Anteriormente, había dicho que el despliegue comenzaría en julio.

