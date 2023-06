Max Verstappen se adueña de la victoria en el GP de Canadá; “Checo” Pérez queda sexto

Max Verstappen igualó las 41 victorias del brasileño Ayrton Senna, con 195 puntos, por los 126 de un “Checo” Pérez que fue sexto, aunque se marchó de Canadá con un renta que volvió a menguar ante el empuje de Aston Martin y la mejora paulatina de Mercedes y Ferrari.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) logró su sexta victoria de la temporada, en ocho carreras, al imponerse en el Gran Premio de Canadá, cada vez más cerca de su tercer título seguido en un dominio que volvió a tener al Aston Martin de Fernando Alonso como mayor rival, segundo, mientras que el también español Carlos Sainz (Ferrari) remontó hasta la quinta posición.

Verstappen no tiene rival, pero Alonso estuvo al acecho como el coche más cercano por si se daba la opción de la ansiada victoria 33. No falló el vigente campeón y estiró su renta en el Mundial, pero el español confirmó las mejoras de su Aston Martin para dejar atrás la mala jugada de Barcelona y lograr su sexto podio en 2023.

A nueve segundos del Red Bull ganador, se quedó el asturiano en una carrera con menos emoción de la esperada. Por fortuna no tuvo protagonismo el muro de los campeones, aunque el Mercedes de George Russell sí se dio un buen golpe. Verstappen dominó de principio a fin y, por detrás, distintos “trenes” de coches se tuvieron que jugar el podio y los puntos, con safety cars de por medio.

Alonso perdió la segunda posición con Hamilton en la salida, pero en el primero de esos coches de seguridad, la carrera se agrupó. El inglés evitó una sanción por forzar en boxes para salir por delante del español y en la pista, el Aston Martin demostró que sigue siendo más rápido que el Mercedes, cerrando el podio Hamilton, pese a que el asturiano tuvo que gestionar la gasolina, los neumáticos y el problema de frenos que tuvo Russell.

Las mejoras funcionaron y el equipo británico ve a Alonso a nueve puntos del segundo puesto en el Mundial de Sergio Pérez, un Red Bull que no funcionó en Montreal. El circuito Gilles Villeneuve sí calmó los ánimos en Ferrari, con buena estrategia en carrera de una parada y un cuarto y quinto puesto para Charles Leclerc y Carlos Sainz.

El madrileño remontó desde la undécima posición de parrilla hasta el Top 5′ que auguró el sábado que podría alcanzar. Además, en un circuito especialmente complicado para los neumáticos, los del cavallino rampante salieron airosos de los problemas de degradación que les vienen pasando factura desde el año pasado.

