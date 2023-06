Alex Palou triunfa en circuito de Road América y el mexicano Pato O’Ward sube a podio

Por Steve Megargee

ELKHART LAKE, Wisconsin, EU (AP).— Alex Palou consolidó su amplia ventaja de puntos en el campeonato de IndyCar al llevarse el domingo la victoria en el circuito de Road América, el tercer triunfo del español en las últimas cuatro carreras.

Palou ganó por el equipo Chip Ganassi Racing por 4,5610 segundos sobre Josef Newgarden, del Team Penske, ganador el año pasado en este circuito. El mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren), fue tercero, seguido por Scott Dixon (Chip Ganassi) y Colton Herta (Andretti Autosport).

Fue la 250ta victoria de por vida para el Chip Ganassi Racing.

A podium at Road America? We’ll take that! 🤩🏆

Congrats, @PatricioOWard. 👏 pic.twitter.com/8dYLSzPuXa

— Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) June 18, 2023